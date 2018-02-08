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08.02.2018 19:10

Elon Musk'ı keseleyen tellak: Uzaya araba gönderen...

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Elon Musk'ı keseleyen tellak: Uzaya araba gönderen...
Ünlü işadamı Elon Musk'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyareti sonrası Şengül Hamamı’na uğrayıp kese yaptırdığı Ali Güvenç, Musk'ın uzaya araba göndermesi sonrası “Uzaya gönderen bize de bir araba gönderir diye bekliyorum” dedi.

Dünyaca ünlü işadamı Elon Musk’ın roketle uzaya gönderdiği elektrikli spor arabası dünya etrafında tur atmaya başlarken, Ankara’da hayal kırıklığına uğrayanlar oldu. Musk’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyareti sonrası Şengül Hamamı’na uğrayıp kese yaptırdığı Ali Güvenç, “Bizim araba yörüngesini şaşırmış” diye espri yaptı.

Gazete Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın haberine göre Musk’ı keselerken araba sözü aldığını hatırlatan Güvenç, “Uzaya gönderen bize de bir araba gönderir diye bekliyorum. Umudumu kaybetmedim. Musk sözünü tutacaktır” dedi.

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