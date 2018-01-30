Elektronik sigara kullananlara flaş uyarı

Elektronik sigara, kanser ve kalp hastalığı riskini artırabilir

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, elektronik sigaranın kanser ve kalp hastalığı riskini artırabileceğini yazdı.

Gazete birinci sayfasından duyurduğu haberinde hastalıklarda artış vakalarının 10 yıl içinde görülebileceğini bildirdi.

Daily Telegraph'daki haber gazetenin bilim editörü Sarah Knapton'ın imzasını taşıyor.

Haberde, New York Üniversitesi Tıp Okulu'ndan araştırmacıların elde ettikleri bulgulara değiniliyor.

Araştırmacılar elektronik sigara içmenin normal kıyasla daha az zararlı olduğunu kabul etseler de şu uyarıda bulunuyor:

"Elektronik sigara güvenilir görülmemeli."

DNA'ya zarar veriyor

Bilim insanları ABD'deki araştırma kapsamında farelerdeki DNA mutasyonlarının yanı sıra insanların akciğer ve kalp hücrelerini de incelemişler.

Araştırmada elektronik sigaranın DNA'ya zarar verdiği ve DNA'nın kendisini tamir etmesini önlediği belirlenmiş.

İngiltere'de yaklaşık 3 milyon kişinin elektronik sigara içtiği biliniyor.

Ülkede sağlık yetkilileri 2015'ten bu yana sigara tiryakilerine, yüzde 95 oranında daha güvenli olduklarını söyledikleri elektronik sigaraya geçmeleri çağrısı yapıyordu.