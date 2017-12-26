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26.12.2017 23:10

Elektrikli ısıtıcı koltuğa devrilince canından oldu

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Elektrikli ısıtıcı koltuğa devrilince canından oldu
Kocaeli'de elektrikli ısıtıcının devrilip kanepeyi tutuşturması sonucu dumandan zehirlenen Moralı Balcı (94),hayatını kaybetti

Dilovası Diliskelesi Mahalesi'nde evinde yalnız yaşayan Moralı Balcı, gece yatarken açık bıraktığı elektrikli ısıtıcı, kanepenin üzerine devrildi.

DHA'nın haberine göre; kanepe,  yanarken, evi duman sardı. Dumanı fark eden komşuları, eve girdiğinde Balcı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Moralı Balcı'nın yaşamını yitirdiğini saptadı. Moralı Balcı'nın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

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