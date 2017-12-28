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28.12.2017 12:05

Elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralı

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Elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralı
Patlamayla ortaya çıkan alevler nedeniyle vücutlarında ve yüzlerinde yanıklar oluşan işçiler, yaralandı

Düzce'de, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekibinin, arızalanan elektrik trafosunu onarmaya çalıştığı sırada patlama oldu. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 2 işçi, hastanede tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 00.30 sıralarında, Karacahacımusa Mahallesi Memur-Sen Konutları'nın olduğu bölgede meydana geldi. Konutların içinde bulunan elektrik trafosundaki arızayı gidermeye çalışan SEDAŞ görevlileri İbrahim Doğru ve Ali Muharrem Alkan'ın çalışma yaptığı sırada patlama oldu. Patlamayla ortaya çıkan alevler nedeniyle vücutlarında ve yüzlerinde yanıklar oluşan işçiler, yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan 2 işçinin yaralanıp, hastaneye götürülmesi nedeniyle trafoda oluşan arızayı bölgeye gelen diğer SEDAŞ ekipleri giderdi. Çalışma sırasında, mahalleye uzun süre elektrik verilemedi.

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