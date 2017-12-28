  • BIST 114.480
  • Altın 157,138
  • Dolar 3,7685
  • Euro 4,5043
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 1 °C
29.12.2017 00:25

Elektrik firmasının tahsilat şubesine bombalı saldırı

»
Elektrik firmasının tahsilat şubesine bombalı saldırı
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (DEDAŞ) ait tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı düzenlendi.

El bombasının patlamadığı belirlenen saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. 

Bugün saat 21.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bulunan DEDAŞ'a ait tahsilat şubesine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı düzenlendi. Saldırıda el yapımı patlayıcı patlarken, el bombasının patlamadığı belirlendi. Çevrede endeşi yaratan patlamanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve bomba uzmanı sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, bomba uzmanının yaptığı incelemede bir adet el bombasının infilak etmediği saptandı. 

Kapalı olan tahsilat şubesine yapılan saldrıda can kaybı ve yaralanan olmadığı, hafif çapta maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. Polis saldırganların kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borcunu ödememek için patronunu çeteye kaçırttı28 Aralık 2017 Perşembe 18:19
  • Hamile kadını çocuklarının önünde taciz etmişti...28 Aralık 2017 Perşembe 18:09
  • Mustafa Sarıgül’den Cizreli çocuklara yeni yıl hediyesi28 Aralık 2017 Perşembe 17:34
  • Öldürdükleri adamı elektrikli testere ile 7 parçaya böldüler28 Aralık 2017 Perşembe 17:13
  • Meteoroloji'den 6 il için önemli uyarı!28 Aralık 2017 Perşembe 16:50
  • Alakır Vadisi ile ilgili flaş karar!28 Aralık 2017 Perşembe 16:36
  • Edirne Belediyesi'nden örnek davranış28 Aralık 2017 Perşembe 16:25
  • "2018’den çok umutluyuz"28 Aralık 2017 Perşembe 13:47
  • Bodrum'da yaşayan yabancılar Noel kutladı28 Aralık 2017 Perşembe 13:11
  • Filenin Sultanı Gönlünü Kaptırdı…28 Aralık 2017 Perşembe 12:39
    • FOTO GALERİ
    • 2017 yılında boşanan ünlüler
    • Kılıçdaroğlu, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti
    • Hollywood'un çocuk oyuncularının inanılmaz değişimi
    VİDEO GALERİ
    • iPhone X yardımıyla görünmez olabilirsiniz!
    • Adnan Oktar Melisa Aslı Pamuk'u kovmuş! İşte o görüntüler
    • Çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti