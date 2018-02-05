  • BIST 116.853
  • Altın 162,712
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6731
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
06.02.2018 01:25

Elektrik direğine çıkan şahıs feci şekilde can verdi

»
Elektrik direğine çıkan şahıs feci şekilde can verdi
Tuzla'da İçmeler hızlı tren istasyonu yakınında elektrik direğine çıkan şahıs, akıma kapılarak feci şekilde can verdi. Tellerde asılı kalan şahsın indirilmesi sırasında sefer halindeki bir tren Gebze istasyonunda bekletildi.

Olay, akşam saatlerinde Tuzla ilçesi Evliya Çelebi Mahallesi İçmeler istasyonu yakında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs hızlı tren yolundaki elektrik direğine çıktı.

Yüksek gerilim akımına kapılan şahıs, feci şekilde yanarak can verdi. Şahıs direğe asılı kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Direklerdeki elektrik akımının kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, şahsı bulunduğu yerden indirmeye çalıştı. Şahıs uzun çalışmaların ardından bulunduğu yerden indirilirken, çalışmalar sırasında sefer halindeki bir tren Gebze istasyonunda bekletildi. Bulunduğu yerden indirilen şahsın cesedi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşini öldürten kadından kan donduran ifade!05 Şubat 2018 Pazartesi 17:08
  • Kaş'ın ünlü plajı Kaputaş'a beton mu dökülüyor?05 Şubat 2018 Pazartesi 14:32
  • Kent Müzesi 30 bin kişiyi ağırladı05 Şubat 2018 Pazartesi 11:33
  • Çankaya'nın parklarına bakım onarım05 Şubat 2018 Pazartesi 11:24
  • Yılmaz Güney Sahnesi'nde sevilen türküler05 Şubat 2018 Pazartesi 11:22
  • ‘TMO piyasaya fındık satarsa üretici biter’05 Şubat 2018 Pazartesi 11:10
  • Çocuk Kulübü’nde ikinci dönem başlıyor 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:32
  • Kendi mezarını ziyaret etti!05 Şubat 2018 Pazartesi 10:30
  • Konak gücüne güç katıyor05 Şubat 2018 Pazartesi 09:49
  • 761 Kemerli Akvaryum'da eğlendi05 Şubat 2018 Pazartesi 08:36
    • FOTO GALERİ
    • Survivor 2018 Gönüllüler yarışmacıları kimler?
    • İşte CHP PM adaylarının aldıkları oyların tam listesi!
    • Maden işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 7 yaralı
    VİDEO GALERİ
    • Çin Başkonsolosluğu önünde arbede
    • NASA, Mars'ın panoramik görüntüsünü yayınladı
    • Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti