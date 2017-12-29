Elektriğe zam geldi

Elektriğe 1 Ocak itibari ile yüzde 8.8 zam yapılacak.

Son dakika haberine göre elektrik fiyatlarına yüzde 8.8 zam yapılacak. Aralık ayı başında BOTAŞ'ın doğalgaz santrallarına yaptığı artış sonrası elektriğe tek haneli zam beklentisi doğmuştu

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, 1 Ocak tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak.

Daha önce de BOTAŞ, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmıştı. Doğalgaz santrallarının, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyeceği açıklanırken maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu.