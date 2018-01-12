Elazığ'lılar Kartal'da buluştu

Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 25. kuruluş yılını kutladı. Geceye Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan da katıldı.

Kartal Cevizli’de yer alan Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği binasında gerçekleştirilen geceye Kartal Kaymakamı Cemil Aksak, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Belediye Meclis Üyeleri, Elazığ Dernekler Federasyonu Başkanı Faik İçmeli, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, köy dernekleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Elazığlı iş adamları katıldı.

Yöresel yemeklerin ikram edilip, müzik ve halk oyunlarının renklendirdiği gecede konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan: “Bugün Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin 25. kuruluş yılını kutlamak üzere bir araya geldik. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Sayın Kaymakamlarımız, değerli belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri de bu geceye katılım sağlayarak birlik ve beraberliği güçlendirdi. Sayın Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz burada bulunamadılar; ancak hepinize sevgi ve selamlarını iletti. Kendisi de sivil toplum kuruluşlarının sosyal ve siyasal yaşamdaki önemini idrak etmiş bir belediye başkanı olarak Kartal’daki sivil toplum kuruluşlarına gereken önemi vermekte ve her zaman kendilerine destek olmaktadır. Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni 25. yılları dolayısıyla kutluyor, bu geceye emek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, konuşmasının ardından Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin kurucularına hediyeler takdim etti.