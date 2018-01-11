Ekvador'dan WikiLeaks’in kurucusuna vatandaşlık

WikiLeaks’in ortak kurucularından Julian Assange, uzun bir süredir Ekvador’un Londra büyükelçiliğinde kalıyordu.

WikiLeaks dosyalarıyla çok sayıda hükümetin tepkisini çeken Assange’a, ilk olarak İsveç mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkartılmıştı. Assange’ın Ekvador büyükelçiliğine yaptığı sığınma talebinin kabul görmesinin ardından, 2016’da, İsveç Adalet Bakanlığı Assange için uluslararası yakalama kararı çıkartmıştı.

Julian Assange’a Ekvador hükümeti tarafından kimlik ve pasaport tahsis edildi. Ekvador hükümetinin bu eylemi sonrasında Julian Assange, Twitter hesabında Ekvador milli takımı forması giyerek vatandaşlığını kutladı.