Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Detaylar belli oldu, 'tüketiciler önemli tazminatlarla karşı karşıya kalabilir' uyarısı
Zorunlu trafik sigortasına ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan kararın detayları ve araç sahiplerini nasıl etkileyeceği belli oldu. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, önemli uyarılarda bulundu.
Trafik sigortası yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Zorunlu trafik sigortasında belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından belirlenecek. Peki bu ne demek?
Konuyla ilgili olarak Milliyet gazetesine açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı: "Sigorta şirketleri ‘trafik sigortasında önemli zararlar ediyoruz’ gerekçesi ile trafik sigortası primi yapmak istemiyor, poliçelerden kaçınıyor. Bunun ana sebebi açıklanan zararlar.
2023’te ilk 6 ayı için açıklanan zarar her alınan 100 TL’lik prime karşı 142 TL hasar ödemesi. Yani sigorta şirketleri ‘Trafik sigortasında yüzde 142 oranında zarar ediyoruz’ diyor ve sigorta yapmak istemiyor.
Trafik sigortasında en önemli zarar kalemlerinden biri bedensel zararlar. Yani bir araba birine çarptığında ölmesi, yaralanması gibi durumlar trafik sigortası poliçesinden karşılanıyor. Tedavi masrafları da buradan karşılanıyor. Artan asgari ücretle beraber bu rakamlar da artabiliyor.