Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Detaylar belli oldu, 'tüketiciler önemli tazminatlarla karşı karşıya kalabilir' uyarısı

Trafik sigortasında en önemli zarar kalemlerinden biri bedensel zararlar. Yani bir araba birine çarptığında ölmesi, yaralanması gibi durumlar trafik sigortası poliçesinden karşılanıyor. Tedavi masrafları da buradan karşılanıyor. Artan asgari ücretle beraber bu rakamlar da artabiliyor.