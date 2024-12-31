Zorlu Holding'ten Ortalığı Karıştıracak Hamle: Zorlu AVM Satılıyor! İstenen Fiyat Dudak Uçuklattı
Zorlu Holding, Gayrettepe’de bulunan ve İstanbul'un en prestijli alışveriş merkezlerinden biri olan Zorlu AVM’sini 1.5 milyar euro’dan (55 milyar TL) satışa çıkardığı iddia edildi.
Kaynak: Nefes Gazetesi
Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Zorlu Holding, İstanbul'un en prestijli alışveriş merkezlerinden biri olan Zorlu Center'ı satışa çıkardığı iddia edildi. Gayrettepe'de yer alan ve 700 bin metrekarelik kapalı alanı ile dikkat çeken Zorlu Center, sahne sanatları merkezi, otel, alışveriş dükkanları ve ofisleri bir arada bulunduran karma bir proje olarak biliniyor.
55 MİLYAR TL’YE SATILACAK
Nefes Gazetesi’nin haberine göre, Zorlu Center için talep edilen satış bedeli tam 1.5 milyar Euro olarak belirlendi. Bu rakam, Türk Lirası'na çevrildiğinde yaklaşık 55 milyar TL'ye tekabül ediyor ve Türkiye'nin en büyük gayrimenkul satış işlemlerinden biri olma potansiyeli taşıyor.
PSM VE OTEL SATIŞIN DIŞINDA TUTULDU
Zorlu Holding, satış kapsamında bazı kısıtlamalar getirdiği belirtildi. Buna göre, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ve otel, satışın dışında tutuldu. Satışa çıkarılan kısım ise ağırlıklı olarak rezidanslar ve ofisler oldu. Bu alanlar için metrekare başına 25 ila 30 bin dolar arasında bir fiyat belirlendi.
102 DÖNÜMLÜK ARSAYI 800 MİLYON DOLARA ALMIŞTI
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Zorlu Center projesi için önemli bir yatırım yapmıştı. 102 dönümlük arsayı 800 milyon dolara satın alan Zorlu, projenin tamamlanması için yaklaşık 2 milyar dolar daha harcamıştı.
Zorlu Center'ın satışa çıkarılması, gayrimenkul sektöründe büyük yankı uyandırdı. İstanbul'un en değerli lokasyonlarından birinde yer alan bu dev proje, yatırımcıların yakından takip ettiği bir gelişme oldu.