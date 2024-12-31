Zorlu Holding'ten Ortalığı Karıştıracak Hamle: Zorlu AVM Satılıyor! İstenen Fiyat Dudak Uçuklattı

55 MİLYAR TL’YE SATILACAK

Nefes Gazetesi’nin haberine göre, Zorlu Center için talep edilen satış bedeli tam 1.5 milyar Euro olarak belirlendi. Bu rakam, Türk Lirası'na çevrildiğinde yaklaşık 55 milyar TL'ye tekabül ediyor ve Türkiye'nin en büyük gayrimenkul satış işlemlerinden biri olma potansiyeli taşıyor.

PSM VE OTEL SATIŞIN DIŞINDA TUTULDU

Zorlu Holding, satış kapsamında bazı kısıtlamalar getirdiği belirtildi. Buna göre, Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) ve otel, satışın dışında tutuldu. Satışa çıkarılan kısım ise ağırlıklı olarak rezidanslar ve ofisler oldu. Bu alanlar için metrekare başına 25 ila 30 bin dolar arasında bir fiyat belirlendi.