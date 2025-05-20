Zorlu Holding'de 'Ramazan Tebriği' Krizi Sonrası Yeni Büyük Kriz! Binlerce Çalışan İşten Çıkarılacak

İLK ÇEYREKTE MİLYARLARCA LİRA ZARAR AÇIKLANDI

Vestel, 2025 yılının ilk çeyreğinde 5 milyar liranın üzerinde net zarar açıklarken, Zorlu Holding’in toplamda 1,3 milyar dolarlık lira cinsi kısa vadeli borcunu, 15 yıla kadar vadeli euro cinsi kredilerle değiştirdiği bildirildi.

EKONOMİK VE SİYASİ BASKILAR ŞİRKETLERİ ZORLUYOR

Zorlu Holding’in içinde bulunduğu mali tablo, yalnızca şirketin kendisine özgü değil. Bloomberg’in analizine göre, Türkiye'deki pek çok büyük ölçekli şirket, benzer finansal baskılarla karşı karşıya. Yüksek enflasyon oranları, lira bazlı yüksek finansman maliyetleri, Avrupa pazarındaki talep düşüşü ve artan siyasi belirsizlikler, şirket bilançolarını ciddi ölçüde zorluyor. Mart ayında yaşanan siyasi gelişmelerin ardından yatırımcı güveninin de zedelendiği değerlendiriliyor.