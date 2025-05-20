Zorlu Holding'de 'Ramazan Tebriği' Krizi Sonrası Yeni Büyük Kriz! Binlerce Çalışan İşten Çıkarılacak
Zorlu Holding, yaklaşık 4,9 milyar dolara ulaşan borç yükünü azaltmak amacıyla geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlattı. Plan kapsamında Vestel bünyesinde 2 bin çalışanın işten çıkarılması öngörülürken, şirketin bazı varlıklarını da elden çıkaracağı öğrenildi. Süreçle ilgili ilk açıklama, holdingin üst yönetiminden geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli haber ajansı Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, Zorlu Holding’in yeniden yapılanma planı içerisinde arsa satışları da dahil olmak üzere çeşitli varlıkların devri bulunuyor. Holding, kısa vadeli bazı lira cinsi borçlarını, uzun vadeli euro bazlı kredilere çevirerek ilk adımı attı.
Geçtiğimiz hafta J.P. Morgan Securities’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen yatırımcı toplantısına dair doğrudan bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgiye göre, Vestel Elektronik’te toplam personelin yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 2 bin kişinin iş akdi sonlandırılacak.
YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE DEĞER KAYBI
Holdingin CEO’su Cem Köksal’ın mart ayında istifası sonrası yaşanan yönetim değişikliği, süreci etkileyen önemli gelişmelerden biri oldu. Bu dönemde Vestel hisseleri yıl başından itibaren yüzde 40’tan fazla değer kaybı yaşadı. Şirket, nisan ayında ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından kredi notunun Caa1 seviyesine düşürülmesiyle dikkat çekti. Moody’s bu karara gerekçe olarak şirketin zayıflayan likidite yapısı ile faaliyet performansındaki gerilemeyi gösterdi.
İLK ÇEYREKTE MİLYARLARCA LİRA ZARAR AÇIKLANDI
Vestel, 2025 yılının ilk çeyreğinde 5 milyar liranın üzerinde net zarar açıklarken, Zorlu Holding’in toplamda 1,3 milyar dolarlık lira cinsi kısa vadeli borcunu, 15 yıla kadar vadeli euro cinsi kredilerle değiştirdiği bildirildi.
EKONOMİK VE SİYASİ BASKILAR ŞİRKETLERİ ZORLUYOR
Zorlu Holding’in içinde bulunduğu mali tablo, yalnızca şirketin kendisine özgü değil. Bloomberg’in analizine göre, Türkiye'deki pek çok büyük ölçekli şirket, benzer finansal baskılarla karşı karşıya. Yüksek enflasyon oranları, lira bazlı yüksek finansman maliyetleri, Avrupa pazarındaki talep düşüşü ve artan siyasi belirsizlikler, şirket bilançolarını ciddi ölçüde zorluyor. Mart ayında yaşanan siyasi gelişmelerin ardından yatırımcı güveninin de zedelendiği değerlendiriliyor.