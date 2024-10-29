Zorlu Hasat Başladı: Köylüler Ağaçtan Eldivenle Tek Tek Toplayıp, Kasa Kasa Satıyor
Türkiye'nin narenciye ihtiyacının 3'te 1'ini karşılayan Adana'da portakal hasadı başladı. Geçen yıla göre yüzde 50 verim kaybı yaşandığı belirtilen portakalın kilosu bahçede 15-18 Lira arası değişiyor.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da portakal hasadı sezonu başladı. Kent genelinde 149 bin dönüm alanda ekili bulunan portakal ağaçlarından bu yıl 371 bin ton rekolte bekleniyor. Ancak, bu yıl etkisini gösteren aşırı sıcak havalar verimi olumsuz yönde etkiledi.
Adana, Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılıyor ve bu yıl erkenci Navelina ile Fukumoto çeşitleri hasat edilmeye başlandı. Portakal hasadı için işçiler sabah erken saatlerde bahçelere giriyor; titiz bir çalışma ile toplanan meyveler, kamyon ve tırlara yüklenerek yurt içi ve yurt dışı pazarlara sevk ediliyor.
KİLO FİYATI 15-18 TL ARASI DEĞİŞİYOR
Bu yıl, aşırı sıcakların etkisiyle portakal veriminde düşüş yaşandı. Geçen yıl dönüm başına ortalama 5 ton verim alınırken, bu yıl bu rakamın 2-3 ton seviyesine geriledi. Bahçelerde kilogram fiyatı ise 15-18 lira arasında değişiyor.
"YÜZDE 50 VERİM KAYBI VAR"
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin bu yıl narenciyeden beklediği verimi elde edemediğini ifade etti. Doğan, “İklim şartları nedeniyle verim düşüklüğü var. Fiyatlar 15-18 lira arasında ama maliyetleri karşılamıyor. Geçen yıla göre yüzde 50 verim kaybı yaşandı. Portakallar başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor ama bu yıl çiftçimizin yüzü gülmüyor” dedi.
Doğan, Adana'da portakal hasadının Mayıs ayı sonuna kadar süreceğini belirtti. “Bu yıl 371 bin ton rekolte bekliyoruz ama geçen yıl aldığımız verimin üçte birini bile bulamayacağız gibi görünüyor. Ancak ağaçlar az meyve verdiği için seneye yüksek bir verim bekliyoruz” ifadelerini kullandı.