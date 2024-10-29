Zorlu Hasat Başladı: Köylüler Ağaçtan Eldivenle Tek Tek Toplayıp, Kasa Kasa Satıyor

"YÜZDE 50 VERİM KAYBI VAR"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçilerin bu yıl narenciyeden beklediği verimi elde edemediğini ifade etti. Doğan, “İklim şartları nedeniyle verim düşüklüğü var. Fiyatlar 15-18 lira arasında ama maliyetleri karşılamıyor. Geçen yıla göre yüzde 50 verim kaybı yaşandı. Portakallar başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor ama bu yıl çiftçimizin yüzü gülmüyor” dedi.