Zorlu Enerji'den Yeni Rekor

HEDEF FİNANSAL YAPIYI GÜÇLENDİRME

Şirket, ilk olarak 18 Ekim'de gerçekleştirdiği beş buçuk yıl vadeli tahvil ihracında 800 milyon dolar borçlanmış ve o dönemki nihai getiri oranı yüzde 11 olarak kaydedilmişti. Bu ilk ihracın ardından gelen yeni hamle, Zorlu Enerji'nin finansal yapısını güçlendirme ve yatırımlarını sürdürme hedeflerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Zorlu Enerji’nin bu borçlanma adımları, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı ve uluslararası piyasalardaki stratejik konumunu güçlendirmek adına önemli bir rol oynuyor. Şirketin toplam borçlanma miktarını 1 milyar dolara çıkarması, enerji sektöründe büyüme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda atılan cesur adımlar olarak görülüyor.