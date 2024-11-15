Zorlu Enerji'den Yeni Rekor
Zorlu Enerji, finansal stratejileri kapsamında beş buçuk yıl vadeli tahvil ihracıyla dikkat çekici bir adım attı.
Kaynak: Haber Merkezi
İkinci yıldan itibaren erken itfa özelliği taşıyan bu tahvillerin yeniden ihracıyla şirket, 200 milyon dolar daha borçlanarak toplam borçlanmasını 1 milyar dolara çıkardı. Bu yeni hamle, Zorlu Enerji'nin sermaye piyasalarında aktif bir oyuncu olma hedefini sürdürdüğünü gösteriyor.
GETİRİ ORANI ARTTI
Bankacılık kaynaklarına dayandırılan ve LSEG servislerinden IFR'da yer alan habere göre, şirketin son tahvil ihracında belirlenen getiri oranı yüzde 10,997 olarak gerçekleşti. Bu oran, uluslararası yatırımcıların Zorlu Enerji'ye olan güvenini ve tahvil piyasalarındaki rekabetçi konumunu da yansıtıyor.
HEDEF FİNANSAL YAPIYI GÜÇLENDİRME
Şirket, ilk olarak 18 Ekim'de gerçekleştirdiği beş buçuk yıl vadeli tahvil ihracında 800 milyon dolar borçlanmış ve o dönemki nihai getiri oranı yüzde 11 olarak kaydedilmişti. Bu ilk ihracın ardından gelen yeni hamle, Zorlu Enerji'nin finansal yapısını güçlendirme ve yatırımlarını sürdürme hedeflerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Zorlu Enerji’nin bu borçlanma adımları, yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı ve uluslararası piyasalardaki stratejik konumunu güçlendirmek adına önemli bir rol oynuyor. Şirketin toplam borçlanma miktarını 1 milyar dolara çıkarması, enerji sektöründe büyüme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda atılan cesur adımlar olarak görülüyor.