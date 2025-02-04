Zirveyi Kimseye Kaptırmadı: 2024’ün En Çok Satan Otomobil Markası Oldu
Küresel otomobil pazarı, 2024 yılında dalgalı bir seyir izledi. Yılın ilk 11 ayında dünya genelinde 9.857.938 araç satışı gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yıla göre %3,7'lik bir düşüşe işaret etti. Satışlardaki gerilemeye rağmen, sektörün önde gelen markaları pazar paylarını korumayı başardı.
Kaynak: Haber Merkezi
2024’te dünyanın en çok satan otomobil markası yine Toyota oldu. Yoğun rekabetin ve ekonomik dalgalanmaların yaşandığı otomotiv pazarında liderliğini sürdüren marka, güçlü satış performansıyla rakiplerini geride bıraktı. Toyota’nın en büyük rakiplerinden biri olan Volkswagen, yıl boyunca %2,3’lük bir satış düşüşü yaşadı ve Toyota ile arasındaki fark 618.438 araca çıktı.
TOYOTA ZİRVEYİ BIRAKMADI
Otomotiv sektörü, elektrikli araçlara (EV) yönelirken Toyota’nın dengeli stratejisi dikkat çekiyor. Şirket, tamamen elektrikli araçlara geçiş konusunda temkinli bir yaklaşım benimserken, içten yanmalı motorlara (ICE) sahip modelleriyle pazardaki güçlü konumunu sürdürüyor. Toyota’nın hibrit ve geleneksel motorlu araçlara yaptığı yatırım, EV altyapısının tam oturmadığı pazarlarda markaya avantaj sağlıyor.
HYUNDAİ GRUBU ÜÇÜNCÜ SIRAYA YERLEŞTİ
Hyundai Motor Grubu (Hyundai, Kia ve Genesis markalarını içeriyor), 2024 yılında yaklaşık 7,23 milyon araç satarak dünyanın en çok satan üçüncü otomotiv grubu oldu. Grup, %1’lik bir satış düşüşü yaşasa da istikrarlı performansıyla rekabet gücünü korudu.