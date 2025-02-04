Zirveyi Kimseye Kaptırmadı: 2024’ün En Çok Satan Otomobil Markası Oldu

2024’te dünyanın en çok satan otomobil markası yine Toyota oldu. Yoğun rekabetin ve ekonomik dalgalanmaların yaşandığı otomotiv pazarında liderliğini sürdüren marka, güçlü satış performansıyla rakiplerini geride bıraktı. Toyota’nın en büyük rakiplerinden biri olan Volkswagen, yıl boyunca %2,3’lük bir satış düşüşü yaşadı ve Toyota ile arasındaki fark 618.438 araca çıktı.