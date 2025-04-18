Zirveyi Araplar Değil Onlar Kaptı! Türkiye’de En Çok Bakın Hangi Yabancılar Konut Aldı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 dönemine ait konut satış verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde toplam 110 bin 795 konut satışı gerçekleşti. Satılan bu konutlardan 1.574’ü yabancılara yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Konut satışlarının en yoğun yaşandığı şehirler yine büyükşehirler oldu. İstanbul, 19 bin 820 satışla ilk sırada yer alırken; onu 10 bin 203 konutla Ankara ve 7 bin 513 satışla İzmir izledi.
YABANCIYA SATIŞTA YÜZDE 11,5’LİK ARTIŞ
Yabancılara yönelik konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 oranında artış gösterdi. Mart ayında yabancı uyruklulara yapılan toplam 1.574 konut satışı, ülke uyruklarına göre dağılımıyla dikkat çekti.
RUSYA VATANDAŞLARI ZİRVEDE
Mart ayında Türkiye’den en fazla konut alan yabancı uyruklular arasında ilk sırayı 275 konut ile Rusya vatandaşları aldı. İkinci sırada 153 satışla İranlılar yer aldı. Ukrayna vatandaşları ise 124 konut alımıyla üçüncü sıraya yerleşti.
ARAPLAR İLK ÜÇTE YER ALMADI
Beklentilerin aksine, Arap ülkeleri vatandaşları Mart ayı konut satışlarında ilk üçe giremedi. Bu durum, yabancılara konut satışında ülke tercihlerinde değişim yaşandığına işaret etti.