Zirveye Çıkmıştı! Merkez Bankası Rezervleri 1 Haftada Geriledi

Kasım ayında zirveye ulaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri, geriledi. Rezervler, 2 milyar 311 milyon dolar azaldı.

Zirveye Çıkmıştı! Merkez Bankası Rezervleri 1 Haftada Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son verilerine göre, bir hafta önce 159,6 milyar dolar olan brüt rezervler, 8 Kasım haftasında 157,3 milyar dolara geriledi. Rezervlerin 2 milyar 311 milyon dolar azaldığı görüldü.

Zirveye Çıkmıştı! Merkez Bankası Rezervleri 1 Haftada Geriledi - Resim : 1

Gerilemenin yanı sıra aynı dönemde net rezerv ise 61,2 milyar dolardan 60,7 milyar dolara düştü.

Swap hariç net rezervlerde sınırlı bir gerileme görülürken, swap hariç net rezervler 45,1 milyar dolara düştü. Bir önceki hafta bu rezervler 45,7 milyar dolar seviyesinde kaydedilmişti.

Zirveye Çıkmıştı! Merkez Bankası Rezervleri 1 Haftada Geriledi - Resim : 2

Kaynak: AA

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