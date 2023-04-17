Zirve yürüyüşü sürüyor: Dolar/TL rekor yeniledi!

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, son enflasyon verilerinin cesaret verici olmasına rağmen fiyatların hala çok hızlı arttığını savunarak, Fed'in daha fazlasını yapması gerektiğini ve bankanın bir kez daha faiz artırdıktan sonra durup durumu değerlendirebileceğini ifade etti.