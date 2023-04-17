Zirve yürüyüşü sürüyor: Dolar/TL rekor yeniledi!
Küresel piyasalar, merkez bankalarının faiz artırımlarını ne zaman sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerinin artmasıyla dolar/TL yeni haftaya rekorla başladı.
Resesyon ve enflasyon endişesi arasında kalan varlıklarda fiyatlamaların zorlaştığı görülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri bu durumda etkili oluyor.
Cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller para politikasının piyasaların beklediğinden daha uzun süre sıkı kalması gerekeceğini ifade ederek, önemli ölçüde kredi sıkılaştırmasının oran artışlarına ihtiyacı azaltabileceğini ancak gerçek zamanlı muhakemenin zorlayıcı olduğunu kaydetti.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, son enflasyon verilerinin cesaret verici olmasına rağmen fiyatların hala çok hızlı arttığını savunarak, Fed'in daha fazlasını yapması gerektiğini ve bankanın bir kez daha faiz artırdıktan sonra durup durumu değerlendirebileceğini ifade etti.
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise son açıklanan perakende satış ile üretici enflasyonu verilerinin doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirterek resesyon ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.