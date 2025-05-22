Zirai Don Hasadı Olumsuz Etkiledi! Verimi Düştü Fiyatı Rekor Arttı

Ancak piyasalarda oluşan yüksek fiyatlar, üreticilerin bir nebze de olsa nefes almasını sağladı. Sezon başında yaşanan olumsuzluklara rağmen, kirazın kilogram fiyatı 250 ile 300 TL arasında değişiyor.

VERİM DÜŞTÜ, UMUT FİYATLARDA YEŞERDİ

Yılın ilk aylarında etkili olan don olayları, bölgedeki Napolyon kirazı ağaçlarında ciddi hasara yol açtı. Bunun yanında mevsim koşullarının da verimi olumsuz etkilemesi, üreticilerin moralini bozdu. Ancak ürünün az olması nedeniyle oluşan yüksek piyasa fiyatları, kaybın bir kısmını telafi etti.