Zirai Don Hasadı Olumsuz Etkiledi! Verimi Düştü Fiyatı Rekor Arttı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde Napolyon kirazı üreticileri, bu sezon hem düşük verim hem de don olaylarının etkisiyle zor bir süreçten geçiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ancak piyasalarda oluşan yüksek fiyatlar, üreticilerin bir nebze de olsa nefes almasını sağladı. Sezon başında yaşanan olumsuzluklara rağmen, kirazın kilogram fiyatı 250 ile 300 TL arasında değişiyor.
VERİM DÜŞTÜ, UMUT FİYATLARDA YEŞERDİ
Yılın ilk aylarında etkili olan don olayları, bölgedeki Napolyon kirazı ağaçlarında ciddi hasara yol açtı. Bunun yanında mevsim koşullarının da verimi olumsuz etkilemesi, üreticilerin moralini bozdu. Ancak ürünün az olması nedeniyle oluşan yüksek piyasa fiyatları, kaybın bir kısmını telafi etti.
"VERİM AZ AMA FİYATLAR YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ"
Karacaali Mahallesi’nde yıllardır Napolyon kirazı üretimi yapan Şükrü Dündar, bu sezonun zorluklarını şu sözlerle anlattı: “Sezon başında yaşadığımız verim düşüklüğü ve don zararı bizi üzmüştü. Ancak şu anda alıcılar mahallemize gelerek ürünümüzü 250 ile 300 TL arasında alıyor. Ürün az ama fiyatların bu kadar yüksek olması içimizi biraz rahatlattı.”
İÇ PAZAR VE İHRACATTA TALEP VAR
Karacaali ve Beyharmanı mahallelerinde yetiştirilen Napolyon kirazlarının hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarında değerlendirildiği bildirildi. Özellikle kalitesi ve aromasıyla dikkat çeken bu kirazlar, az olan ürüne rağmen alıcı bulmaya devam ediyor.