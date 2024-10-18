Ziraat Bankası'ndan Zamlı Promosyon Ödemesi: Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor

Banka yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, bu ödeme emeklilerin maddi durumlarına önemli bir katkı sağlayacak.

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapacak. Üç yıllık peşin olarak gerçekleştirilecek bu ödeme, emeklilerin maaşlarını bankadan almaya devam etmeleri koşuluyla geçerli olacak.