Ziraat Bankası'ndan Zamlı Promosyon Ödemesi: Milyonlarca Emekliyi İlgilendiriyor
Ziraat Bankası, 2024 yılı itibarıyla emeklilere yönelik zamlı promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.
Kaynak: ArtıGerçek
Banka yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, bu ödeme emeklilerin maddi durumlarına önemli bir katkı sağlayacak.
Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) kapsamındaki emeklilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapacak. Üç yıllık peşin olarak gerçekleştirilecek bu ödeme, emeklilerin maaşlarını bankadan almaya devam etmeleri koşuluyla geçerli olacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
2022 yılına ait promosyon ödemesi alan emekliler, bu ödemeyi iade etmeden 2024 için başvuruda bulunabilecekler. Yeni promosyon ödemesi yapılırken, önceki döneme ilişkin promosyon tutarı sistem tarafından otomatik olarak mahsup edilecek. Emekliler, Ziraat Bankası'ndan promosyon ödemesi almak için maaşlarını 3 yıl boyunca bankadan alacaklarına dair taahhüt vermeleri yeterli olacak.
Birden fazla emekli maaşı alan müşteriler ise, toplam maaş tutarlarına göre promosyon ödemesi alacaklar.
ZAMLI PROMOSYONA İLİŞKİN DETAYLAR
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil,
ATM'lerimiz,
SMS
Müşteri İletişim Merkezimiz
aracılığı ile yapabilirsiniz.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ile görüşebilirsiniz.