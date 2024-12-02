Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi: Aylık 19 Bin Lira Taksitle 3 Milyon TL Verecek

KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu kredi paketi, kardeşler, arkadaşlar veya yatırım yapmak isteyen ortaklar için uygun. Krediden yararlanabilmek için ortakların her birinin banka tarafından belirlenen kredi değerlendirme kriterlerini karşılaması gerekiyor. Kredinin yalnızca satın alınacak gayrimenkul için kullanılabileceği de kampanyanın önemli şartları arasında.