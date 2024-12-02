Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi: Aylık 19 Bin Lira Taksitle 3 Milyon TL Verecek
Ev sahibi olmak isteyenler için Ziraat Bankası, yeni bir kampanyayla dikkat çekiyor. 19 bin lira taksitle 3 milyon lira kredi imkanı. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Artan konut kredisi faiz oranlarının vatandaşlar üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla başlatılan Ortak Konut Kredisi kampanyası, birden fazla kişinin aynı gayrimenkulü satın alarak kredi ödemelerini paylaşmasına olanak tanıyor. Bu yenilikçi çözüm, özellikle bireysel olarak yüksek maliyetleri karşılamakta zorlanan vatandaşlar için cazip bir alternatif sunuyor.
Ziraat Bankası’nın sunduğu Ortak Konut Kredisi, aynı gayrimenkulü birden fazla kişiyle satın alma ve ödeme planını ortaklaşa oluşturma imkânı sağlıyor.
İşte kampanyanın detayları...
Faiz Oranı: Aylık %3,09
Vade Süresi: 120 ay (10 yıl)
Örnek Ödeme Planı:
3 milyon TL kredi için aylık ödeme: 95.168,94 TL
5 kişi ortak kredi kullanırsa kişi başına düşen taksit: 19.033,79 TL
KİMLER YARARLANABİLİR?
Bu kredi paketi, kardeşler, arkadaşlar veya yatırım yapmak isteyen ortaklar için uygun. Krediden yararlanabilmek için ortakların her birinin banka tarafından belirlenen kredi değerlendirme kriterlerini karşılaması gerekiyor. Kredinin yalnızca satın alınacak gayrimenkul için kullanılabileceği de kampanyanın önemli şartları arasında.
Ortak ödeme sistemi sayesinde, bireysel maliyetler önemli ölçüde düşürülüyor. Yüksek faiz oranlarına rağmen bir araya gelerek ev sahibi olmak, bu kampanya sayesinde daha erişilebilir hale geliyor.
ZİRAAT BANKASI GÜVENCESİ
Ziraat Bankası’nın güvenilir altyapısı ve esnek ödeme planlarıyla, konut kredisi kullanımı daha da kolaylaşıyor. Daha fazla bilgi almak isteyenler, Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesi üzerinden veya en yakın şubesine giderek detaylara ulaşabilir.
Ev sahibi olmanın önündeki engelleri kaldırmayı amaçlayan bu kampanya, ortaklaşa çözüm arayan bireyler için önemli bir fırsat sunuyor.