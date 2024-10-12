Ziraat Bankası'ndan Emekliye Büyük Zam: Promosyonda Bütün Hesap Değişti
2024 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalar, promosyon tutarlarını da güncellemeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Bankası, yeni emekli müşterilerine ekim ayı boyunca sunacağı yeni promosyon tutarını açıkladı.
Ziraat Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında emekli maaş ödemelerini kendi bankası üzerinden alan müşterilere 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi imkanı sağlıyor.
PROMOSYON KAMPANYASININ DETAYLARI
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil,
ATM'lerimiz,
SMS
Müşteri İletişim Merkezimiz
aracılığı ile yapabilirsiniz.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.
Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ile görüşebilirsiniz.