Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Zamlı Promosyon! Şubat Ayı Ödemesi Belli Oldu

12 BİN TL’YE VARAN ÖDEME FIRSATI

Banka tarafından yapılan açıklamada, SGK kapsamındaki (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan müşterilere 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi sunulacağı belirtildi.