Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Zamlı Promosyon! Şubat Ayı Ödemesi Belli Oldu
Ziraat Bankası, emekli maaşlarını kendisinden alan müşterilerine yönelik promosyon ödemelerini artırdı. Banka, maaşını taşıyan emeklilere 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon imkânı sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı hız kesmeden sürerken, Ziraat Bankası’nın sunduğu yeni promosyon ödemesi dikkat çekti. Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan vatandaşlar, belirlenen tutarlara göre promosyondan faydalanabiliyor.
12 BİN TL’YE VARAN ÖDEME FIRSATI
Banka tarafından yapılan açıklamada, SGK kapsamındaki (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan müşterilere 12 bin TL’ye varan promosyon ödemesi sunulacağı belirtildi.
Bu ödemeden yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan alacaklarına dair taahhütte bulunmaları yeterli olacak.