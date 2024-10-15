Ziraat Bankası'nda Kartı Olanlar Yaşadı: 3 Bin Lira Ödenecek, Elinizi Çabuk Tutun
Ziraat Bankası, Monster Notebook iş birliğiyle Ekim ayında Bankkart kullanıcılarına özel bir kampanya başlattı. 10 Ekim - 31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya kapsamında, Monster Notebook mağazalarında veya monsternotebook.com.tr adresinden yapılacak alışverişlerde, belirli tutarların üzerinde harcama yapan müşteriler, 3.000 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma şansı elde edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Kampanyadan yararlanmak için 30.000 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere 1.500 TL, 40.000 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere ise 3.000 TL Bankkart Lira verilecek. Kampanyaya katılmak isteyenlerin Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya SMS yoluyla kayıt yaptırması yeterli olacak.
KAMPANYA DETAYLARI NETLEŞTİ
Ziraat Bankası’nın bu özel kampanyası Ekim ayı boyunca geçerli olacak ve elde edilen Bankkart Liralar, 7 Kasım 2024 tarihinde kullanıcıların kartlarına yüklenecek. Kullanıcılar, bu Bankkart Liraları 7 Aralık 2024 tarihine kadar harcayabilecekler. Harcanmayan bakiyeler ise 8 Aralık 2024 tarihinde geri alınacak.
Kampanyadan faydalanmak isteyen Ziraat Bankası müşterileri, güncel kampanya detaylarını öğrenmek için bankanın resmi internet sitesini ve Bankkart Mobil uygulamasını ziyaret edebilir. Banka, Ekim ayı boyunca çeşitli sektörlerde düzenlediği kampanyalara dair bilgilendirmeleri resmi kanalları üzerinden düzenli olarak paylaşmaya devam edecek.