Ziraat Bankası'nda Kartı Olanlar Yaşadı: 3 Bin Lira Ödenecek, Elinizi Çabuk Tutun

Kampanyadan yararlanmak için 30.000 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere 1.500 TL, 40.000 TL ve üzeri alışveriş yapan müşterilere ise 3.000 TL Bankkart Lira verilecek. Kampanyaya katılmak isteyenlerin Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr veya SMS yoluyla kayıt yaptırması yeterli olacak.