Ziraat Bankası'nda Hesabı Olanlar yaşadı! 5 Bin Lira Verilecek
Ziraat Bankası, Aralık ayına özel olarak büyük bir kampanya başlattı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile Banka, müşterilerine toplamda 5.000 TL’lik Bankkart Lira hediye fırsatı sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Bankası'nın duyurduğu bu kampanya, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden Ziraat Süper Şube müşterisi olan ve Bankkart Kredi Kartı başvurusu onaylanan kişiler için geçerli olacak.
Kampanya süresince, Bankkart kredi kartıyla yapılan her 2.500 TL ve üzeri alışverişlerde, 500 TL'lik Bankkart Lira hediye edilecek.
İŞTE KAMPANYA ŞARTLARI
Kampanya şartları doğrultusunda, her alışverişle kazanılacak 500 TL’lik Bankkart Lira’lar sayesinde toplamda 5.000 TL’lik avantaj sağlanacak. Bu kampanya, yılın son günlerine ekonomik bir rahatlık getirerek müşterilerini sevindirecek.
Kampanya, 12 Kasım 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerlidir.
Ziraat Mobil uygulaması üzerinden Ziraat Süper Şube müşterisi olmak gerekir.
Bankkart kredi kartı ile yapılan her 2.500 TL ve üzeri alışverişte 500 TL Bankkart Lira kazanılabilir.
Kampanya kapsamında toplamda 5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı sunulmaktadır.