Ziraat Bankası ve Halkbank Peş Peşe Duyurdu: 1 Ocak'tan Sonra Geçerli Olacak
Türkiye'nin en büyük bankalarından Ziraat Bankası ve Halkbank, çalışanlarına yüzde 30 zam yaptığını açıkladı. Temmuz ayında yapılan yüzde 17'lik zamla birlikte çalışanların 2024 yılındaki toplam zam oranı böylelikle yüzde 47 oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Bankası ve Halkbank, çalışanların maaşlarına yönelik gelişmelerin duyurusunu yaptı. Kamu bankaları, 2025 yılı itibarıyla maaşlara yüzde 30 oranında bir artış daha yapmayı planlıyor. Bu kararla birlikte Temmuz ayında yapılan yüzde 17'lik zamla toplam artış oranı yüzde 47'ye ulaşacak.
TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENDİ
Banka çalışanlarına duyurulan bu zam oranı, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında karara bağlandı. Anlaşmaya göre, 2025 ve 2026 yıllarında maaş artışları, yıllık enflasyon oranı ile enflasyonun yüzde 10'u eklenerek hesaplanacak. Ancak artış oranı en az 3 puan olarak gerçekleşecek.
ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINDA TEPKİ
Kamu bankalarındaki zam oranı, özel sektör çalışanlarının tepkisine yol açtı. Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından Garanti BBVA, 2025 yılı başında çalışan maaşlarına yüzde 22,5 oranında açıklasa da bu oran kamu bankalarındaki artış oldukça altında kaldı. Bu durum, bankacılık sektöründe adaletsizlik tartışmalarını beraberinde getirdi.