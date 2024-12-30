Ziraat Bankası ve Halkbank Peş Peşe Duyurdu: 1 Ocak'tan Sonra Geçerli Olacak

TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENDİ

Banka çalışanlarına duyurulan bu zam oranı, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında karara bağlandı. Anlaşmaya göre, 2025 ve 2026 yıllarında maaş artışları, yıllık enflasyon oranı ile enflasyonun yüzde 10'u eklenerek hesaplanacak. Ancak artış oranı en az 3 puan olarak gerçekleşecek.