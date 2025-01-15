Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Peş Peşe Duyurdu! Listede İsim Olanlar Hemen Gitmeli: Bütün Paranız TMSF'ye Devredilebilir

HESAP SAHİPLERİNE ÖNEMLİ UYARI

Bankalar, 50 liranın üzerindeki bakiyeler için hesap sahiplerine kayıtlı adresleri üzerinden tebligat göndermekte. Ancak, bu tutarın altındaki bakiyeler için herhangi bir bildirim yapılmayacak. Bu nedenle, özellikle küçük bakiyeli hesap sahiplerinin de zaman aşımı sürecine dikkat etmeleri önem taşıyor.