Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Peş Peşe Duyurdu! Listede İsim Olanlar Hemen Gitmeli: Bütün Paranız TMSF'ye Devredilebilir
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 2025 yılı için zaman aşımına uğrayacak mevduat hesaplarına ilişkin önemli bir duyuru yayımladı. Bankaların internet sitelerinde yer alan bilgilendirme, hesap sahiplerinin haklarının korunması ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla dikkatle incelenmesi gereken detaylar içeriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca, mevduat, katılım fonu, emanet veya alacak hesaplarında 10 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmaması durumunda bu hesaplar zaman aşımına uğruyor. Zaman aşımına giren tutarlar, yasal düzenlemeler gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrediliyor.
SON TARİH BELLİ OLDU
2025 yılında zaman aşımına uğrayacak hesaplara ilişkin açıklama yapan kamu bankaları, bu hesapların sahiplerinin en geç 15 Haziran 2025 tarihine kadar bankalara başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu. Aksi takdirde hesaplarda kalan tutarların TMSF’ye devredileceği bildirildi.
TMSF'YE DEVREDİLECEK
Bankalar tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"2023 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, bankalarımızın internet sitelerinde dört ay süreyle ilan edilecektir. Listede adı bulunan müşterilerimizin, en geç 15 Haziran 2025 tarihine kadar kimlik belgeleriyle birlikte hesaplarının bulunduğu şubeye başvurması gerekmektedir. Başvuru yapılmaması durumunda bu tutarlar, yasal düzenleme gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir."
HESAP SAHİPLERİNE ÖNEMLİ UYARI
Bankalar, 50 liranın üzerindeki bakiyeler için hesap sahiplerine kayıtlı adresleri üzerinden tebligat göndermekte. Ancak, bu tutarın altındaki bakiyeler için herhangi bir bildirim yapılmayacak. Bu nedenle, özellikle küçük bakiyeli hesap sahiplerinin de zaman aşımı sürecine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Unutkanlık veya ihmalkârlık nedeniyle hesaplarındaki paralarını kaybetmek istemeyen müşterilerin, ilan edilen tarihlere kadar gerekli işlemleri yapmaları gerekiyor.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 2025 yılı için geçerli olacak zaman aşımı listelerini internet sitelerinde yayımladı. Hesap sahipleri, bu listelerden adlarının yer alıp almadığını kontrol edebilir ve gerekli işlemleri başlatabilir.