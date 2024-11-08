Ziraat Bankası Müşterileri Dikkat: Bu Kişilerin Şubeye Gitmesi Gerekiyor
Ziraat Bankası müşterilerine kritik uyarı! Bankada hesabı olan milyonlarca vatandaş için detaylar belli oldu. Bu kişilerin en kısa sürede en yakın şubeye gitmesi gerekiyor yoksa hesabındaki paraları silinecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Bankası'ndan hesap sahiplerine kritik uyarı geldi! Türkiye'nin önde gelen kamu bankası, hesaplarında bakiyesi olan ve uzun süredir kullanılmayan müşteriler için önemli bir çağrıda bulundu. Ziraat Bankası, internet sitesinde yayımladığı duyuruyla "Zamanaşımına Uğrayacak Hesaplar" listesi güncellendi. Belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunulmazsa, kullanılmayan ve bekletilen hesapların tüm bakiyeleri TMSF'ye devredilecek.
İNTERNETTEN HEMEN KONTROL EDİN
Bankanın açıklamasına göre, 2024 yılı için güncellenen zamanaşımına uğrayacak hesaplar listesi, internet sitesinde sorgulanabilir. Listede yer alan kayıtların en kısa sürede en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurularak hesaplarını aktif durum getirmeleri gerektiği belirtildi. Bu sorgulama sayesinde müşterilerin zamanaşımına uğrama riski ortadan kalkacak.
PARALARI DEVREDİLECEK
2021 yılında yayımlanan 7316 sayılı Kanun’un 12. maddesi kapsamında, yıl boyunca yatırım hesaplarında işlem yapılmayan ve herhangi bir talepte bulunulmayan bakiyeler Yatırım Takas Merkezi'ne (YTM) devredilecek. Bu nedenle, listede yer alan hesap sahiplerinin belirtilen tarihe kadar işlem yapmaları oldukça önemli.
2025 YILI İÇİN DE LİSTE BELLİ OLDU
Ziraat Bankası, 2025 yılı zamanaşımına uğrayacak hesaplarla ilgili de şimdiden açıklama yaptı. Müşterilerin, bu hesapların YTM’ye devredilmeden önce şubelere başvurarak işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği duyuruldu