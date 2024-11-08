Ziraat Bankası Müşterileri Dikkat: Bu Kişilerin Şubeye Gitmesi Gerekiyor

Ziraat Bankası'ndan hesap sahiplerine kritik uyarı geldi! Türkiye'nin önde gelen kamu bankası, hesaplarında bakiyesi olan ve uzun süredir kullanılmayan müşteriler için önemli bir çağrıda bulundu. Ziraat Bankası, internet sitesinde yayımladığı duyuruyla "Zamanaşımına Uğrayacak Hesaplar" listesi güncellendi. Belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunulmazsa, kullanılmayan ve bekletilen hesapların tüm bakiyeleri TMSF'ye devredilecek.