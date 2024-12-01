Ziraat Bankası Hesabı Olanlar Yaşadı! Tamamen Bedava Oldu
Bankacılık işlemlerindeki artan masraflar ve yükselen kredi faiz oranları tüketiciler için önemli bir yük haline gelirken, Ziraat Bankası Süper Şube hizmetiyle müşterilerine büyük avantajlar sunuyor. Bu yenilikçi uygulama, masrafsız bankacılık hizmetleriyle hem işlem maliyetlerini azaltmayı hem de müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Şube, Ziraat Bankası’nın internet ve mobil bankacılık üzerinden sunduğu, şubesiz bankacılık hizmetidir. Bu özel hesap türü, birçok bankacılık masrafından muafiyet sağlayarak müşterilere ekonomik ve hızlı işlem imkânı sunuyor.
TAMAMEN ÜCRETSİZ OLDU
Kart Aidatı Yok: Süper Şube müşterilerinden kart aidatı alınmıyor (Prestij Kart hariç tüm kartlar).
Ücretsiz Taksitlendirme: Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde, 4 taksite kadar ücretsiz sonradan taksitlendirme olanağı sağlanıyor.
Masrafsız Para Transferi: İnternet ve mobil bankacılık üzerinden Ziraat Bankası hesapları arasındaki para transferlerinden masraf alınmıyor.
Ücretsiz Para Çekme: Şubelerden yapılan para çekme işlemleri (SWIFT ve döviz işlemleri hariç) ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.
Kamu ATM’lerinde Ücretsiz İşlem: Kamu bankalarına ait ATM’lerden yapılan para çekme ve yatırma işlemleri ücretsiz sunuluyor (işlem limitleri dâhilinde).
SÜPER ŞUBE’YE NASIL BAŞVURULUR?
Yeni Müşteriler İçin: Ziraat Bankası müşterisi olmayanlar, mobil bankacılık uygulamasını indirerek kolayca müşteri olabilir ve Süper Şube hizmetine başvurabilir.
Mevcut Müşteriler İçin: İnternet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden "Yeni Başvuru" > "Süper Şube Başvuru" adımlarıyla bu hizmete geçiş yapılabiliyor.
ZİRAAT BANKASI’NDAN ŞUBESİZ BANKACILIK DENEYİMİ
Süper Şube, yalnızca masrafsız bir bankacılık hizmeti sunmakla kalmıyor, aynı zamanda işlemleri daha hızlı ve pratik hale getiriyor. Yüksek bankacılık masraflarından kurtulmak ve zamandan tasarruf etmek isteyenler için ideal bir seçenek olan bu hizmet, kullanıcıların günlük işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirmesine olanak tanıyor.
Daha fazla bilgi almak ve Süper Şube avantajlarından faydalanmak için Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya mobil bankacılık uygulamasını hemen indirebilirsiniz.