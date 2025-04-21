Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Promosyon Yarışı Kızıştı! Bankalardan SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Yeni Ödeme

VAKIFBANK’TAN 27.000 TL’YE VARAN EMEKLİ PROMOSYONU

Vakıfbank, emekli maaşlarını taşıyan veya yeni emekli olan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Nisan ayı içerisinde Vakıfbank’ı tercih eden SGK emeklilerine, maaş aralıklarına göre 27.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacak.