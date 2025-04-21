Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Promosyon Yarışı Kızıştı! Bankalardan SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere Yeni Ödeme
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Nisan ayı boyunca emekli maaşını bu bankalar aracılığıyla alacak veya taşıyacak vatandaşlara yönelik yeni promosyon ücretlerini açıkladı. Bankaların duyurduğu güncel promosyon tutarları ise oldukça dikkat çekici. İşte bu üç kamu bankasının sunduğu fırsatlar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Bankası, SGK emekli maaş ödemelerini kendi üzerinden alan müşterilerine Nisan ayında 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Promosyon ödemesi, emekli maaşı tutarına göre değişiklik gösterirken, bankanın sunduğu promosyon, 3 yıllık peşin ödeme şeklinde yapılıyor.
HALKBANK’TAN 12.000 TL'YE KADAR PROMOSYON FIRSATI
Halkbank, emekli maaşlarını bankası üzerinden alacak olan emeklilere yönelik promosyon ödeme miktarlarını güncelledi. Nisan ayı boyunca, maaşını 3 yıl boyunca Halkbank üzerinden almayı taahhüt eden SGK emeklileri 12.000 TL’ye kadar promosyon fırsatından yararlanabilecek.
VAKIFBANK’TAN 27.000 TL’YE VARAN EMEKLİ PROMOSYONU
Vakıfbank, emekli maaşlarını taşıyan veya yeni emekli olan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Nisan ayı içerisinde Vakıfbank’ı tercih eden SGK emeklilerine, maaş aralıklarına göre 27.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacak.
Ayrıca, 12.000 TL’lik promosyon ödemesinin yanı sıra, emekliler Vakıfbank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL’ye, 10 ayda ise 15.000 TL’ye kadar nakit ödeme kazanabilecekler. Bu kampanya, 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.
Emekli maaşlarını Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank’tan almayı tercih eden emekliler, bu fırsatları kaçırmamak için belirtilen süreler içinde başvurularını yapmaları gerektiği hatırlatılıyor.