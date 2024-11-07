Türkiye'nin Yeni Bankasına Onay Çıktı: İmzalar Atıldı, Faaliyete Geçecek

Ziraat Bankası, Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik'in faaliyet izni aldığını resmen açıkladı.

Kaynak: AA

Banka Banka komisyonu Banka promosyonları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Ziraat Bankası
Son Güncelleme:
Türkiye'nin Yeni Bankasına Onay Çıktı: İmzalar Atıldı, Faaliyete Geçecek - Resim: 1

Ziraat Bankası, Ziraat Finans Grubu bünyesinde kurulan yeni dijital banka Ziraat Dinamik'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izni verildiğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl kuruluş izni verilen Ziraat Dinamik, 31 Ekim 2024'te alınan bu izinle birlikte hizmet uygulamalarına hazır hale geldi.

1 7
Türkiye'nin Yeni Bankasına Onay Çıktı: İmzalar Atıldı, Faaliyete Geçecek - Resim: 2

Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ziraat Dinamik Banka Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Sağlık, dijital bankacılığın son yıllarda teknolojik gelişmelerle hızlı bir dönüşümün yaşandığını vurguladı. Sağlık, mobil uygulamalar ve yenilikçi finansal hizmetler sayesinde bankacılık işlemlerinin daha hızlı, güvenilir ve erişilebilir hale geldiğini belirtti.

2 7
Türkiye'nin Yeni Bankasına Onay Çıktı: İmzalar Atıldı, Faaliyete Geçecek - Resim: 3

TÜRKİYE'NİN EN GENİŞ DİJİTAL BANKACILIK MÜŞTERİ TABANI

Pandemi sürecinde dijitalleşme sürecinin hızlandığına dikkat çeken Sağlık, geleneksel bankacılık anlayışının ötesine geçilerek, FinTek şirketleriyle hem rekabet hem de işbirliği fırsatlarının arttığını gözlemlediklerini aktardı. Sağlık ayrıca, Ziraat Bankası'nın 23 milyon aktif dijital müşterisiyle Türkiye'nin en geniş dijital bankacılık müşteri tabanına sahip olduğunu hatırlattı.

3 7
Türkiye'nin Yeni Bankasına Onay Çıktı: İmzalar Atıldı, Faaliyete Geçecek - Resim: 4

ZİRAAT DİNAMİK BANKA KURULDU

Sağlık, "Diğer taraftan, Ziraat Finans Grubunun müşteri tabanını daha da genişletmek, ülkemizde her müşteriye ulaşmak, yeni bir müşteri deneyimi ve yeni bir yüz ile farklılık oluşturabilmek, fiziki şubelerin bulunmadığı yeni bir hizmet modeline ve yarınlara şimdiden yatırım yapabilmek amacıyla Ziraat Dinamik Banka kuruldu"dedi.

4 7
Türkiye'nin Yeni Bankasına Onay Çıktı: İmzalar Atıldı, Faaliyete Geçecek - Resim: 5

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Ziraat Dinamik'in hızlı ve esnek yapısını, yeni ürün ve hizmetlerin hızla artışını artırdığını belirten Sağlık, mağazasız iş modeli sayesinde düşük maliyetle rekabet avantajına dönüştürmeyi planladıklarını belirtti. Sağlık, dijital bankanın geniş bir programın kapsamıyla hizmetin genişlediğini ve Ziraat Finans Grubu'nun dijital yapısının bileşenlerinin daha da güçleneceğini vurguladı.

5 7
Türkiye'nin Yeni Bankasına Onay Çıktı: İmzalar Atıldı, Faaliyete Geçecek - Resim: 6

Sağlık, mağazasız iş modeli sayesinde düşük maliyetle rekabet avantajına dönüştürmeyi planladıklarını belirtti. Sağlık, dijital bankanın geniş bir programın kapsamıyla hizmetin genişlediğini ve Ziraat Finans Grubu'nun dijital yapısının bileşenlerinin daha da güçleneceğini vurguladı.

6 7
Türkiye'nin Yeni Bankasına Onay Çıktı: İmzalar Atıldı, Faaliyete Geçecek - Resim: 7

DİJİTAL VARLIKLAR ARASINDA ÖNCÜ OLACAK

Sağlık ayrıca Ziraat Dinamik'in dijital bankacılık ekonomisinin büyümesine katkı sağlamanın ileri teknolojilere yöneleceğini belirtti. Veri analitiği, yapay zeka, blokzincir ve dijital varlıklar gibi yeniliklerin entegre edilmesiyle, Ziraat Dinamik'in öncü dijital varlıklar arasında yer almasının hedeflendiğini kaydetti.

7 7