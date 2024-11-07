Türkiye'nin Yeni Bankasına Onay Çıktı: İmzalar Atıldı, Faaliyete Geçecek

ZİRAAT DİNAMİK BANKA KURULDU

Sağlık, "Diğer taraftan, Ziraat Finans Grubunun müşteri tabanını daha da genişletmek, ülkemizde her müşteriye ulaşmak, yeni bir müşteri deneyimi ve yeni bir yüz ile farklılık oluşturabilmek, fiziki şubelerin bulunmadığı yeni bir hizmet modeline ve yarınlara şimdiden yatırım yapabilmek amacıyla Ziraat Dinamik Banka kuruldu"dedi.