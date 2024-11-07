Türkiye'nin Yeni Bankasına Onay Çıktı: İmzalar Atıldı, Faaliyete Geçecek
Ziraat Bankası, Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik'in faaliyet izni aldığını resmen açıkladı.
Kaynak: AA
Ziraat Bankası, Ziraat Finans Grubu bünyesinde kurulan yeni dijital banka Ziraat Dinamik'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından faaliyet izni verildiğini duyurdu. Geçtiğimiz yıl kuruluş izni verilen Ziraat Dinamik, 31 Ekim 2024'te alınan bu izinle birlikte hizmet uygulamalarına hazır hale geldi.
Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ziraat Dinamik Banka Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Sağlık, dijital bankacılığın son yıllarda teknolojik gelişmelerle hızlı bir dönüşümün yaşandığını vurguladı. Sağlık, mobil uygulamalar ve yenilikçi finansal hizmetler sayesinde bankacılık işlemlerinin daha hızlı, güvenilir ve erişilebilir hale geldiğini belirtti.
TÜRKİYE'NİN EN GENİŞ DİJİTAL BANKACILIK MÜŞTERİ TABANI
Pandemi sürecinde dijitalleşme sürecinin hızlandığına dikkat çeken Sağlık, geleneksel bankacılık anlayışının ötesine geçilerek, FinTek şirketleriyle hem rekabet hem de işbirliği fırsatlarının arttığını gözlemlediklerini aktardı. Sağlık ayrıca, Ziraat Bankası'nın 23 milyon aktif dijital müşterisiyle Türkiye'nin en geniş dijital bankacılık müşteri tabanına sahip olduğunu hatırlattı.
ZİRAAT DİNAMİK BANKA KURULDU
Sağlık, "Diğer taraftan, Ziraat Finans Grubunun müşteri tabanını daha da genişletmek, ülkemizde her müşteriye ulaşmak, yeni bir müşteri deneyimi ve yeni bir yüz ile farklılık oluşturabilmek, fiziki şubelerin bulunmadığı yeni bir hizmet modeline ve yarınlara şimdiden yatırım yapabilmek amacıyla Ziraat Dinamik Banka kuruldu"dedi.
TÜRKİYE'DE BİR İLK
Ziraat Dinamik'in hızlı ve esnek yapısını, yeni ürün ve hizmetlerin hızla artışını artırdığını belirten Sağlık, mağazasız iş modeli sayesinde düşük maliyetle rekabet avantajına dönüştürmeyi planladıklarını belirtti. Sağlık, dijital bankanın geniş bir programın kapsamıyla hizmetin genişlediğini ve Ziraat Finans Grubu'nun dijital yapısının bileşenlerinin daha da güçleneceğini vurguladı.
Sağlık, mağazasız iş modeli sayesinde düşük maliyetle rekabet avantajına dönüştürmeyi planladıklarını belirtti. Sağlık, dijital bankanın geniş bir programın kapsamıyla hizmetin genişlediğini ve Ziraat Finans Grubu'nun dijital yapısının bileşenlerinin daha da güçleneceğini vurguladı.
DİJİTAL VARLIKLAR ARASINDA ÖNCÜ OLACAK
Sağlık ayrıca Ziraat Dinamik'in dijital bankacılık ekonomisinin büyümesine katkı sağlamanın ileri teknolojilere yöneleceğini belirtti. Veri analitiği, yapay zeka, blokzincir ve dijital varlıklar gibi yeniliklerin entegre edilmesiyle, Ziraat Dinamik'in öncü dijital varlıklar arasında yer almasının hedeflendiğini kaydetti.