Ziraat Bankası Duyurdu: O Paraların Hepsi İade Edilecek

Aralık ayı boyunca geçerli olan ve 31 Aralık 2024'e kadar katılımın sağlanabileceği iki ayrı kampanyanın detayları banka tarafından resmi internet sitesinde duyuruldu. Kampanya kapsamında müşterilerin, mobilya sektöründeki harcamalarından toplamda 20 bin TL'ye varan para ödemesi yapılabilecek.

Eğitimden gıdaya, sağlıktan tatile pek çok sektöre yönelik kampanyalar düzenleyen Ziraat Bankası, bu kez mobilya sektöründe Doğtaş ve Kelebek firmalarıyla iş birliği yaptı. Yapılan anlaşmayla müşterilerin her iki markadan yapacakları harcamalarda kampanya başına 10 bin TL'ye, toplamda ise 20 bin TL Bankkart Lira kazanmaya hak kazanıyor.