Ziraat Bankası Duyurdu: O Paraların Hepsi İade Edilecek
Ziraat Bankası, yılın son ayında müşterilerine özel bir kampanya hazırladı. Mobilya sektörünün önde gelen firmaları Doğtaş ve Kelebek ile iş birliği yapan banka, toplamda 20 bin TL para iadesi yapacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu çeşitli kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Yeni kampanyada, özellikle evini yenilemek veya yeni bir eve taşınmak isteyenler için geri sayım başladı.
Ziraat Bankası, yılın son ayında müşterilerine özel bir sürpriz hazırladı. Mobilya sektörünün önde gelen firmaları Doğtaş ve Kelebek ile iş birliği yapan banka, toplamda 20.000 TL değerinde Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuyor.
Aralık ayı boyunca geçerli olan ve 31 Aralık 2024'e kadar katılımın sağlanabileceği iki ayrı kampanyanın detayları banka tarafından resmi internet sitesinde duyuruldu. Kampanya kapsamında müşterilerin, mobilya sektöründeki harcamalarından toplamda 20 bin TL'ye varan para ödemesi yapılabilecek.
Eğitimden gıdaya, sağlıktan tatile pek çok sektöre yönelik kampanyalar düzenleyen Ziraat Bankası, bu kez mobilya sektöründe Doğtaş ve Kelebek firmalarıyla iş birliği yaptı. Yapılan anlaşmayla müşterilerin her iki markadan yapacakları harcamalarda kampanya başına 10 bin TL'ye, toplamda ise 20 bin TL Bankkart Lira kazanmaya hak kazanıyor.
Doğtaş mağazalarından veya dogtas.com'dan tek seferde gerçekleştirilecek 50 bin TL - 99 bin 999 TL arasındaki peşin veya taksitli harcamaya 5 bin TL Bankkart Lira, 100 bin TL ve üzeri peşin veya taksitli harcamaya 10 bin TL Bankkart Lira hediye edilecek.
Bankkart'ın kredi kartı veya banka kartı özelliği ile kampanyaya dahil Bankkart anlaşmalı Kelebek mağazalarından veya kelebek.com'dan tek seferde gerçekleştirilecek 50 bin TL - 99 bin 999 TL arasındaki peşin veya taksitli harcamaya 5 bin TL Bankkart Lira, 100 bin TL ve üzeri peşin veya taksitli harcamaya 10 bin TL Bankkart Lira hesaplara yatacak.