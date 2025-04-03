Ziraat Bankası Duyurdu: Hesabında Parası Olan Herkesi İlgilendiriyor! Son 27 Gün Kaldı
Ziraat Bankası, Bankkart kullanıcılarına özel yeni kampanya başlattı. Banka, Nisan ayına özel kampanyayla giyim ve ayakkabı alışverişlerinde 1.500 TL’ye varan Bankkart Lira kazandıracak.
Kaynak: Haber Merkezi
Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte yeniden alışveriş planları yapan vatandaşlar, bankaların sunduğu yeni avantajları yakından takip ediyor. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Bankkart kullanıcılarına özel Nisan ayına özel yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. Ziraat Bankası’ndan gelen kampanya, özellikle giyim ve ayakkabı harcamalarında ekstra kazanç fırsatı sunuyor. 1-30 Nisan tarihleri arasında geçerli kampanya ile giyim ve ayakkabı alışverişlerinde 1.500 TL’ye kadar Bankkart Lira kazanma imkanı sunuluyor.
KAMPANYAYA NASIL KATILINIR?
Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre kampanyadan yararlanmak isteyen Bankkart kullanıcılarının, Bankkart Mobil uygulaması ya da bankkart internet sitesi üzerinden kampanyaya katılım sağlaması yeterli olacak.
İşte harcamaya göre kazanılacak tutarlar:
7.500 TL ile 14.999 TL arasında alışveriş yapanlara 750 TL Bankkart Lira
15.000 TL ve üzeri alışveriş yapanlara ise 1.500 TL Bankkart Lira
Kampanya yalnızca kredi kartı özelliği taşıyan Bankkart’lar ile yapılacak giyim ve ayakkabı alışverişlerinde geçerli olacak. Ödemelerin farklı günlerde ve tek seferde yapılması gerekiyor.
Ziraat Bankası’nın Nisan ayı boyunca devam edecek bu kampanyası, alışverişlerini avantajlı hale getirmek isteyen kullanıcılar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.