Ziraat Bankası Duyurdu: Hesabında Parası Olan Herkesi İlgilendiriyor! Son 27 Gün Kaldı

İşte harcamaya göre kazanılacak tutarlar:

7.500 TL ile 14.999 TL arasında alışveriş yapanlara 750 TL Bankkart Lira

15.000 TL ve üzeri alışveriş yapanlara ise 1.500 TL Bankkart Lira

Kampanya yalnızca kredi kartı özelliği taşıyan Bankkart’lar ile yapılacak giyim ve ayakkabı alışverişlerinde geçerli olacak. Ödemelerin farklı günlerde ve tek seferde yapılması gerekiyor.

Ziraat Bankası’nın Nisan ayı boyunca devam edecek bu kampanyası, alışverişlerini avantajlı hale getirmek isteyen kullanıcılar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.