Ziraat Bankası Düğmeye Bastı: Yüzde 65 İndirim Fırsatı Duyuruldu

2 Ekim’de başlayan ve 31 Ekim tarihine kadar devam edecek olan bu kampanya kapsamında, belirli sektörlerde yapılacak alışverişlerde cazip indirimler ve Bankkart Lira kazanma imkanı sunuluyor. Banka, resmi internet sitesi üzerinden kampanyanın detaylarını paylaşarak, müşterilerini bilgilendirmeye devam ediyor.

YÜZDE 65 İNDİRİM NASIL KULLANILACAK?

Ziraat Bankası'nın açıklamasına göre, kampanya kapsamında belirlenen mağazadan yapılacak alışverişlerde tüm ürünlerde %65 indirim uygulanacak. Bu indirimden faydalanabilmek için ödeme esnasında “ZBNK241001” kodunun girilmesi yeterli olacak. Kampanya, Bankkart’ın hem kredi kartı hem de banka kartı özellikleri ile geçerli olacak.