Ziraat Bankası Düğmeye Bastı: Yüzde 65 İndirim Fırsatı Duyuruldu
Ziraat Bankası’nın ekim ayı boyunca sunduğu %65 indirim fırsatı, banka müşterileri tarafından büyük ilgi görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2 Ekim’de başlayan ve 31 Ekim tarihine kadar devam edecek olan bu kampanya kapsamında, belirli sektörlerde yapılacak alışverişlerde cazip indirimler ve Bankkart Lira kazanma imkanı sunuluyor. Banka, resmi internet sitesi üzerinden kampanyanın detaylarını paylaşarak, müşterilerini bilgilendirmeye devam ediyor.
YÜZDE 65 İNDİRİM NASIL KULLANILACAK?
Ziraat Bankası'nın açıklamasına göre, kampanya kapsamında belirlenen mağazadan yapılacak alışverişlerde tüm ürünlerde %65 indirim uygulanacak. Bu indirimden faydalanabilmek için ödeme esnasında “ZBNK241001” kodunun girilmesi yeterli olacak. Kampanya, Bankkart’ın hem kredi kartı hem de banka kartı özellikleri ile geçerli olacak.
SON TARİH 31 EKİM
Kampanya, sadece belirli tarihler arasında geçerli olmakla kalmayıp, ekim ayının son gününe kadar devam edecek. Bu süreçte Ziraat Bankası müşterileri, farklı sektörlerde yapılacak alışverişlerle hem indirim kazanacak hem de Bankkart Lira biriktirme fırsatını yakalayacak.
YENİ KAMPANYALAR YOLDA
Ziraat Bankası, ekim ayının ilerleyen günlerinde yeni kampanyalarla da müşterilerini sevindirmeye hazırlanıyor. Banka müşterileri ve yeni katılacak olanlar, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan kampanya sayfasını ziyaret ederek, hem bu indirimden hem de gelecekte sunulacak fırsatlardan haberdar olabiliyor.