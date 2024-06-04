Zincir marketlerde haksız fiyat artışı denetimi! 574 işletmeye 2,2 milyon TL ceza kesildi

Samsun'da Ticaret İl Müdürlüğü, ‘haksız fiyat artışı’ olup olmadığını, ‘fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığını’ ve ‘etiket fiyatı ile kasa raf fiyatı arasında fark olup olmadığını’ kontrol etmek için zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında; sebze-meyve reyonlarında ürünlere ait güncel künye bilgilerinin bulunup bulunmadığını kontrol edilip, künye bilgileri üzerinden haksız bir fiyat artışı olup olmadığını incelendi. Ayrıca tüm ürünlerden örnek alınarak raftaki ile kasadaki fiyatı kontrol edildi.

Denetimlere katılan Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, “İlimiz genelindeki yaygın yoğun denetimlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Bu denetimlerimiz bugüne münhasır değil. Denetimlerimiz yıl boyunca devam ediyor. Bugünkü denetimlerimiz 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer taraftan 6502 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun kapsamında da fiyat etiketi ve fiyat etiketine bağlı olarak ürünlerin üzerinde fiyat etiketlerinin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Fiyat etiketlerle ilgili olarak da kasalar fiyat arasında herhangi bir fark olup olmadığı hususlarında denetimlerimizi icra ediyoruz. Özellikle ulusal yerel zincir marketlerde meyve sebze reyonlarıyla ilgili olarak da etkim şeklinde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda da ürünlerin üzerinde malumların üzerine künyelerin bulundurması gerekiyor. Bu künyeler üzerinden de ürünlerin nerede üretilip kimin ne kadar fiyata sattığını ve bu kapsamda da o ürünler üzerinde fahiş fiyat artışı olup olmadığı hususlarında da denetimlerimizi icra ediyoruz” dedi.

“KURALLARA UYMAYANLAR BÜYÜK CEZALAR İLE KARŞI KARŞIYA KALACAK”

Mevzuat değişikliği ile cezaların büyük miktarda arttığına dikkat çeken Turpçu, “29 Mayıs itibariyle mevzuat değişikliği kapsamında da özellikle 6585 sayılı Kanun kapsamında mevzuatta cezalarla ilgili olarak büyük bir artış öngörülmüştür. Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Bu kapsamda da denetimlerimizi etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. Maalesef bu konuda da ister istemez bazı zafiyetler ortaya çıkabiliyor. Bunun da fırsata dönüştürmesine asla izin vermeyeceğiz. Özellikle üretici, perakendeciler ile ilgili olarak kanunda yapılan değişiklikler ile cezalarda gerçekten büyük oranda yaydırıcı unsurlar ortaya konulmuştur. Bu kapsamda özellikle perakende sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerle ilgili olarak fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak alt limiti 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar bir oranda arttırılmıştır. Stokçuluk olarak adlandırılan hususlar kapsamında da alt limiti 1 milyon TL, üst limiti 12 milyon TL'ye çıkarılan bir ceza parametresi uygulanmaktadır. Ulusal ve yerel zincir marketlerimizde cezalar gerçekten can yakıcı hale gelmiştir. Onun için özellikle fırsata dönüştürülebilecek bir takım davranışlardan kaçınmalarına özellikle istirham ediyoruz. Gerçekten aksi taktirde büyük cezalarla karşı karşıya kalacaklar” diye konuştu.

574 İŞLETMEYE 2,2 MİLYON TL PARA CEZASI UYGULANDI

Öte yandan Samsun’da 2024 yılında yapılan denetimlerde ise 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 1656 işletme ve 16 bin 331 adet ürünün denetlendiği, 574 işletmede 1002 üründe aykırılık tespit edilip, bu kapsamda 2 milyon 247 bin TL idari para cezası uygulandığı, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 133 işletmede 1181 adet ürünle ilgili olarak, haksız fiyat artışı denetimi yapıldığı, 35 işletmeye ait 262 adet aykırı ürünle ilgili tespit tutanakları değerlendirilmek üzere kurula intikal ettirildiği de belirtildi.

Yapılan kanun değişikliği ile 1 takvim yılı içinde en az 3 defa piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyette bulunduğu tespit edilerek idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere ait iş yerlerinin ise 6 güne kadar kapatma yetkisinin doğduğu da ifade edildi.

Kaynak: İHA