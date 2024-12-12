Zeytinyağının Hileli Olduğu Nasıl Anlaşılır? Sadece 1 Tutam Koymak Her Şeyi Belli Ediyor!

TUZ RUHU YÖNTEMİ

Özdemir, zeytinyağının en basit anlaşılma yöntemine ilişkin uyarıda bulunarak şunları söyledi:

Tüketiciler, hem sağlıklarını korumak hem de hileli ürünlerin önüne geçmek için bilinçli hareket etmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı listeleri takip ederek güvenilir ürünleri tercih etmek de bu süreçte kritik önem taşıyor.

Bunun dışında en kolay yöntem bardağa konulacak zeytinyağına tuz ruhu katılmasıdır. Eğer tuz ruhu katıldıktan sonra zeytinyağı rengini koruyorsa bu hakiki zeytinyağıdır. Eğer rengi pembeleşiyorsa sahtedir.

"KESKİN KOKUSUNDAN DA ANLAŞILIR"

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat ise bu yıl zeytinyağının veriminin yüksek olduğunu belirterek, 100 kilo zeytinden 30-35 kilo yağ elde çıktığını aktardı. Polat, sağlık açısından tüketilmesini tavsiye ettikleri zeytinyağının keskin kokusunun da sahte olup olmadığını anlamak için yeterli bir detay olduğunu belirtti.