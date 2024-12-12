Zeytinyağının Hileli Olduğu Nasıl Anlaşılır? Sadece 1 Tutam Koymak Her Şeyi Belli Ediyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde en sık rastlanan ürünlerden biri zeytinyağı oldu. Peki hileli zeytinyağı nasıl anlaşılır? Uzman isim en basit yöntemini anlattı. İşte detaylar…
Kaynak: DHA
Dünya genelinde sağlığa en faydalı yağlardan biri olarak kabul edilen zeytinyağı, artan fiyatlarıyla daha da değerli bir ürün haline gelirken, piyasada dolaşan hileli ürünler konusunda uzmanlardan kritik uyarılar geldi.
FIRSATÇILARIN YENİ HEDEFİ OLDU
Zeytinyağı, yüksek fiyatları nedeniyle fırsatçıların gözdesi haline geldi. Daha düşük maliyetle satış yapabilmek için ürünlere tohum yağı ekleyen veya bozulmuş ürünleri piyasaya süren üreticiler, Bakanlık tarafından oluşturulan listeyle deşifre edildi.
SAHTE ZEYTİNYAĞINI AYIRT ETMENİN YOLLARI
Zeytinyağı alırken hileli ürünlerden korunmak için bazı basit yöntemler bulunuyor. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, özellikle kilosu 45 TL gibi düşük fiyatlardan satılan zeytinyağlarının gerçeklik konusunda şüphe uyandırması gerektiğini belirtti.
Özdemir, tüketicilere şu ipuçlarını verdi:
Renk ve Koku Kontrolü: Zeytinyağının rengi ve kokusu, kalitesini anlamak için önemli bir kriterdir. Gerçek zeytinyağı yoğun bir aromaya ve doğal bir renge sahiptir.
Buzdolabı Testi: Bir miktar zeytinyağını buzdolabında bekletmek, gerçek yağ olup olmadığını anlamanızı sağlar. Gerçek zeytinyağı düşük sıcaklıkta donma eğilimindedir.
Fiyatlanma: Piyasadaki fiyatlardan çok daha ucuza satılan ürünlere dikkat edilmelidir.
TUZ RUHU YÖNTEMİ
Özdemir, zeytinyağının en basit anlaşılma yöntemine ilişkin uyarıda bulunarak şunları söyledi:
Tüketiciler, hem sağlıklarını korumak hem de hileli ürünlerin önüne geçmek için bilinçli hareket etmelidir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı listeleri takip ederek güvenilir ürünleri tercih etmek de bu süreçte kritik önem taşıyor.
Bunun dışında en kolay yöntem bardağa konulacak zeytinyağına tuz ruhu katılmasıdır. Eğer tuz ruhu katıldıktan sonra zeytinyağı rengini koruyorsa bu hakiki zeytinyağıdır. Eğer rengi pembeleşiyorsa sahtedir.
"KESKİN KOKUSUNDAN DA ANLAŞILIR"
Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat ise bu yıl zeytinyağının veriminin yüksek olduğunu belirterek, 100 kilo zeytinden 30-35 kilo yağ elde çıktığını aktardı. Polat, sağlık açısından tüketilmesini tavsiye ettikleri zeytinyağının keskin kokusunun da sahte olup olmadığını anlamak için yeterli bir detay olduğunu belirtti.