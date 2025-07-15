Zengin Gibi Görünme Taklidi Pahalıya Patlıyor: İşte Statü Haline Gelen Lüks Tuzağı O Ürünler

Sosyal medya etkisiyle artan “zengin görünme” arzusu, dar gelirli bireyleri büyük harcamalara sürüklüyor. Giderek daha fazla kişi, toplumda belirli bir statüye sahip olduğunu gösterebilmek için aslında bütçesini aşan ürünleri tercih ediyor. Yapılan araştırmalar ise bu tüketim alışkanlıklarının arkasındaki nedenlerin yalnızca maddi değil, psikolojik yönleri de olduğunu ortaya koyuyor.

GÖSTERİŞLİ AMA EKONOMİK OLMAYAN ALIŞKANLIKLAR

Otto Beisheim İşletme Okulu tarafından yapılan araştırmaya göre, düşük gelirli bireylerin zengin bir yaşam tarzına sahipmiş gibi görünme çabası, bilinçsiz harcamalara yol açıyor. Uzmanlara göre bu durum, maddi gücü olmayan bireylerin aidiyet ve fark edilme ihtiyacıyla bağlantılı.