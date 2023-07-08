Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödeme tarihi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi. Buna göre; Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılacak.