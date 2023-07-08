Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş ödeme tarihi
Memur maaşlarına yapılan zammın ardından dün emeklilere yapılan zam oranı da belli oldu. Milyonlarca emekli zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ödeme tarihi...
Emekli maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 25 olarak açıklandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen emekli maaşlarına yüzde 25 zam teklifi Meclis'te de kabul edildi. Peki zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte yanıtı...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL’ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon’da kabul edildi. Buna göre; Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılacak.
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam verilecek. Yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler yararlanabilecek.
Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;