Zamlı asgari ücret hesaplara ne zaman yatacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün itibariyle 2023 yılı ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti, işçi ve işverenin tam mutabakatıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 lira olarak belirledi. Bu oran geçen yılın ilk dönemine göre yüzde 102, mevcut seviyeye göre ise yüzde 34 artış anlamına geliyor. Yeni asgari ücret, 23.68 liralık dolar kuruna göre ise 481.5 dolara karşılık geliyor.