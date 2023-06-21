Zamlı asgari ücret hesaplara ne zaman yatacak?
Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler, yeni tutarın banka hesaplarına ne zaman yatacağına çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün itibariyle 2023 yılı ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti, işçi ve işverenin tam mutabakatıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 lira olarak belirledi. Bu oran geçen yılın ilk dönemine göre yüzde 102, mevcut seviyeye göre ise yüzde 34 artış anlamına geliyor. Yeni asgari ücret, 23.68 liralık dolar kuruna göre ise 481.5 dolara karşılık geliyor.
Komisyonun yaklaşık yarım saat süren üçüncü toplantısının ardından açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı. Bakan Işıkhan, 400 liralık işveren desteğinin önümüzdeki 6 ay için 500 liraya çıkarılacağını söyledi.
YENİ ÜCRET ALTI AY GEÇERLİ OLACAK
Açıklanan asgari ücret rakamı 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanacak.
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.