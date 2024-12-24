Zamanında Alan Seviniyordu: Kara Haber Tez Geldi! Bir Anda Buharlaşabilir

Uzmanlar, normal bir bilgisayarın yüzlerce yıl sürecek işlemleri sadece birkaç dakikada çözebilen kuantum bilgisayarlarının, gelecekte Bitcoin işlemlerini hackleyebileceğini belirtiyor. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda, piyasaların 3 trilyon dolarlık bir kayba uğrayabileceği öngörülüyor.

TARİHİ REKORUNU KIRDI

Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesiyle Bitcoin'in değer kazanması, kripto para yatırımcılarını sevindirdi. Bitcoin, 100 bin doları aşarak tarihi bir rekor kırdı ve şu an 94 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bitcoin ve benzeri dijital para birimleri, "hacklenemez" olarak bilinen blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edildi. Ancak, bu teknolojinin hacklenmesi için normal bilgisayarlarla binlerce yıl sürecek işlemler gerekiyor. Bu nedenle, günümüzde Bitcoin hırsızlığı daha çok cüzdan şifrelerinin ele geçirilmesi yoluyla gerçekleşiyor.