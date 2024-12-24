Zamanında Alan Seviniyordu: Kara Haber Tez Geldi! Bir Anda Buharlaşabilir
ABD Başkanlık seçimleri sonrası Bitcoin'in yükselişi sürerken, Google'ın yeni kuantum çipi Willow'un tanıtılması, dijital para birimlerinin güvenlik risklerini yeniden gündeme getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, normal bir bilgisayarın yüzlerce yıl sürecek işlemleri sadece birkaç dakikada çözebilen kuantum bilgisayarlarının, gelecekte Bitcoin işlemlerini hackleyebileceğini belirtiyor. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda, piyasaların 3 trilyon dolarlık bir kayba uğrayabileceği öngörülüyor.
TARİHİ REKORUNU KIRDI
Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesiyle Bitcoin'in değer kazanması, kripto para yatırımcılarını sevindirdi. Bitcoin, 100 bin doları aşarak tarihi bir rekor kırdı ve şu an 94 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.
Bitcoin ve benzeri dijital para birimleri, "hacklenemez" olarak bilinen blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edildi. Ancak, bu teknolojinin hacklenmesi için normal bilgisayarlarla binlerce yıl sürecek işlemler gerekiyor. Bu nedenle, günümüzde Bitcoin hırsızlığı daha çok cüzdan şifrelerinin ele geçirilmesi yoluyla gerçekleşiyor.
BİTCOİN İÇİN BÜYÜK TEHDİT
WSJ'nin haberine göre, bu ay Google, yeni kuantum bilişim çipi Willow'u tanıttı. Bu gelişme, aynı anda birden çok işlem gerçekleştirebilen kuantum bilgisayarlarının, Bitcoin'in güvenliğini tehdit edebileceğine dair spekülasyonları artırdı. Henüz gelişim aşamasında olan bu teknoloji, uzmanlara göre, ileride Bitcoin işlemlerini kırmayı mümkün kılabilir. Böyle bir saldırı, Bitcoin'in piyasa değerini olumsuz etkileyebilir.
TRUMP DÜĞMEYE BASTI
Donald Trump, hükümetin Bitcoin varlıkları için bir dijital rezerv oluşturma vaadinde bulundu. Bu durum, kuantum bilgisayarlarının potansiyel olarak bu rezervlere saldırabileceği endişelerini de beraberinde getiriyor.
Kuantum bilgisayarlar hala yeni bir teknoloji olsa da, araştırmacılar, Bitcoin'in şifrelemesini kırmaya yetecek güçte bir kuantum cihazının yaklaşık on yıl içinde hazır olabileceğini tahmin ediyor.
SAATLİ BOMBA UYARISI
Analistler, Bitcoin'e yönelik kuantum destekli bir hack saldırısının, finans piyasalarında da ciddi etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Hudson Enstitüsü'nde kıdemli üye olan Arthur Herman, "Birisi kuantum bilgisayar korsanlığı geliştirme yeteneğine sahip olur ve bunu kripto para birimlerini hedef almak için kullanırsa, burada bekleyen bir saatli bomba var" diyor.
2022'de Hudson Enstitüsü tarafından yapılan bir çalışma, Bitcoin'in kuantum hacklenmesinin kripto piyasalarında ve diğer finansal piyasalarda 3 trilyon doların üzerinde kayıplara yol açabileceğini, bu durumun piyasada derin bir durgunluğa neden olacağını öngörüyor. Herman, çalışmanın yayınlanmasından bu yana Bitcoin'in 100 bin dolara yaklaştığını ve giderek daha yaygın bir yatırım aracı haline geldiğini belirtiyor.