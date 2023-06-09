Zam sağanağı başladı: Ekmekten çaya, sigaradan otomobile...

Dövizdeki artışın yansıdığı en önemli ürün ise motorin, benzin ve LPG oldu. Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde fiyatlar benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş arttı. Otogazda ise 67 kuruşluk bir zam var. Böylece İstanbul’da motorin litresi 20.75 liraya benzinin litresi 21.24 liraya kadar yükseldi.