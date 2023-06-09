Zam sağanağı başladı: Ekmekten çaya, sigaradan otomobile...
İktidar partisinin seçim öncesi baskıladığı dövizin faturası ağır oldu. İğneden ipliğe birçok ürüne zam geldi. İstanbul’da fırıncılar ekmeğe yüzde 33-40 aralığında bir zam gelmesi için çalışmalara başladı.
Seçim öncesinde döviz kuru ve ürün fiyatlarında baskılanan zamlar, seçim sonrası yağmur gibi yağmaya başladı. Dolardaki sert artış akaryakıt LPG fiyatlarına bugünden itibaren yansırken seçimde baskılanan çaydan, ekmeğe, elektronik ürünlerden otomobile birçok üründe de fiyatlar artışa geçti.
En sık tüketilen içeceklerden çaya yüzde 43 zam geldi. Seçimlerden önce zam yapılacağına ilişkin iddiaları yalanlayan ÇAYKUR, dün kuru çay fiyatlarına yönelik zammı açıklarken sektör paydaşları önümüzdeki aylarda yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapılabileceğini belirtiyor.
Dövizdeki artışın yansıdığı en önemli ürün ise motorin, benzin ve LPG oldu. Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde fiyatlar benzinde 2 lira 70 kuruş, motorinde 1 lira 37 kuruş arttı. Otogazda ise 67 kuruşluk bir zam var. Böylece İstanbul’da motorin litresi 20.75 liraya benzinin litresi 21.24 liraya kadar yükseldi.
İthal edilen elektronik ürünlerde de kur nedeniyle zamlar başladı. Özellikle telefon ve bilgisayar gibi ürünlerde fiyatlar dudak uçuklatıyor. ABD’li elektronik markası Apple bir ayda üçüncü zammı yaptı.