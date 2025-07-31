Zam Pazarlığında Flaş Gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ile Görüştü

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Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Dört saatlik görüşmenin ardından açıklama yapan Atalay kendilerine yapılan son teklife ilişkin şunları söyledi:

"Bu akşam bize bir teklif sundular. Bu verilen teklifi sendika başkanlarımızın hepsi bekliyor. Bizim arkadaşlara söyleyeceğim. Ben aynı yerde duruyorum. Sendika başkanlarına diyeceğim 'gidin üyelerinize, işçilerinize bu son teklifi sunun. Bundan arkadaşlarımız razıysa memnunsa, buraya bildirin en geç cumartesi günü. Biz de Bakanlığa bildirelim' diyeceğiz."

'ÜYELERİMİZ NE DERSE YOLA ÖYLE DEVAM EDECEĞİZ'

Atalay, basının son teklifin hangi oranda olduğu sorusuna ise , "Şimdi ben arkadaşlara önce bir anlatayım. 16.11'i aştık ama 16.57'yi bulmadık. Ona yakın bir rakam. Ama nedir arkadaşlar bir görsünler. Çünkü kararı onlar verecekler. Ne ben bir yere imza atarım... Ben milletin kabul etmediği bir işin içinde olmam. Sendikalar karar verecek, üyeler işçiler karar verecek. İşçi razıysa bir problem yok, razı değilse yokuz deyip çıkacağız işin içinden. Üyelerimiz ne derse yola öyle devam edeceğiz" yanıtını verdi.

'OLUMLUYA YAKIN BİR TEKLİF'

Atalay hükümetin son teklifini kamuoyuna açıklamazken değerlendirmesi ise "Yüzde yüz olumlu bir teklif değil ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Kararı verecek olan sendikalar, işçi. Onlar karar verecek ben de onların kararına uyacağım" şeklinde oldu.

Öte yandan KÇP görüşmelerinde TÜHİS, en son ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etmişti. Fakat bu teklif TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmemişti.

Kaynak: Haber Merkezi