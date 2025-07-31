Zam Pazarlığında Flaş Gelişme: Cevdet Yılmaz, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ile Görüştü

Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Külliye'de Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

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Zam Pazarlığında Flaş Gelişme: Cevdet Yılmaz, TÜRK-İŞ Başkanı Atalay ile Görüştü
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Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Külliye'de Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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Cevdet Yılmaz
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