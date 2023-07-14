Zam kesinleşti, tablo netleşti: Karar sonrası kim ne kadar emekli maaşı alacak?

Emekli milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Beklenen olmadı emeklilerin seyyanen zam isteği TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin temmuz zam oranı yüzde 25 olarak TBMM'den geçti. Peki bu karar sonrası emekliler ne kadar maaş alacak?

Emekli maaşı
Zam kesinleşti, tablo netleşti: Karar sonrası kim ne kadar emekli maaşı alacak? - Resim: 1

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı TBMM'de görüşülmekte olan emekli zammıyla ilgili düzenlemediydi. Emeklilere 6 aylık enflasyon oranında zam yapılmış ancak bu oran daha sonra yüzde 25'e yükseltilmişti. Emekliler yapılan bu zamma tepki gösterdi ve zam oranını yükseltilmesini istedi.

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Zam kesinleşti, tablo netleşti: Karar sonrası kim ne kadar emekli maaşı alacak? - Resim: 2

Emekliler derneği de yaptıkları açıklamada 4 bin liralık bir seyyanen zam istemiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında zammın yetersiz olduğunu söylemiş ve 8 bin liranın üstünde bir seyyanen artış yapılması gerektiğini açıklamıştı. Ancak beklenen artış gerçekleştirilmedi.

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Zam kesinleşti, tablo netleşti: Karar sonrası kim ne kadar emekli maaşı alacak? - Resim: 3

SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM'de dün görüşülen teklifle herhangi bir artış yapılmadı ve SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı kesinleşti.

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Zam kesinleşti, tablo netleşti: Karar sonrası kim ne kadar emekli maaşı alacak? - Resim: 4

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Kök maaşı 6 bin lira olan emeklilier yüzde 25 artışla 7.500 TL olacak. Yüzde 4 ek ödemeyle 7.800 liraya yükselecek. 

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