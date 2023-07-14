Zam kesinleşti, tablo netleşti: Karar sonrası kim ne kadar emekli maaşı alacak?
Emekli milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Beklenen olmadı emeklilerin seyyanen zam isteği TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmedi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin temmuz zam oranı yüzde 25 olarak TBMM'den geçti. Peki bu karar sonrası emekliler ne kadar maaş alacak?
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı TBMM'de görüşülmekte olan emekli zammıyla ilgili düzenlemediydi. Emeklilere 6 aylık enflasyon oranında zam yapılmış ancak bu oran daha sonra yüzde 25'e yükseltilmişti. Emekliler yapılan bu zamma tepki gösterdi ve zam oranını yükseltilmesini istedi.
Emekliler derneği de yaptıkları açıklamada 4 bin liralık bir seyyanen zam istemiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında zammın yetersiz olduğunu söylemiş ve 8 bin liranın üstünde bir seyyanen artış yapılması gerektiğini açıklamıştı. Ancak beklenen artış gerçekleştirilmedi.
SSK ve Bağkur emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam öngören madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM'de dün görüşülen teklifle herhangi bir artış yapılmadı ve SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı kesinleşti.
7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
Kök maaşı 6 bin lira olan emeklilier yüzde 25 artışla 7.500 TL olacak. Yüzde 4 ek ödemeyle 7.800 liraya yükselecek.