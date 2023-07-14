Zam kesinleşti, tablo netleşti: Karar sonrası kim ne kadar emekli maaşı alacak?

Emekliler derneği de yaptıkları açıklamada 4 bin liralık bir seyyanen zam istemiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında zammın yetersiz olduğunu söylemiş ve 8 bin liranın üstünde bir seyyanen artış yapılması gerektiğini açıklamıştı. Ancak beklenen artış gerçekleştirilmedi.