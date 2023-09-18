Zam için kritik aşama: Milyonlarca emeklinin aklında aynı soru

Seçim sonrası ortaya çıkan ekonomik tablo, vatandaşın sırtındaki enflasyon yükünü ağırlaştırırken maaşlarında yeterli iyileştirmeyi göremeyen milyonlarca emekli büyük hayal kırıklığına uğradı.

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Zam için kritik aşama: Milyonlarca emeklinin aklında aynı soru - Resim: 1

Türkiye'de kronikleşen sorun haline gelen enflasyonun en büyük olumsuz etkisi emekliler üzerinde görüldü. Özellikle büyükşehirlerde yaşama tutunmaya çalışan emekli vatandaşlar, maaşlarının yetersizliği nedeniyle zor bir geçim savaşı veriyor.

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Zam için kritik aşama: Milyonlarca emeklinin aklında aynı soru - Resim: 2

2023 yılı bitmeden emekliler, maaşlarında artış beklerken milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmenin, TBMM'nin açılmasıyla kendini belli edeceği tahmin ediliyor.

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Zam için kritik aşama: Milyonlarca emeklinin aklında aynı soru - Resim: 3

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEME NE ZAMAN?

1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) emekli maaşlarına düzenleme için de mesai verilecek.

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Zam için kritik aşama: Milyonlarca emeklinin aklında aynı soru - Resim: 4

Milyonlarca emekli; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın maaşlarla ilgili makul bir düzenleme yapması beklentisi içinde.

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