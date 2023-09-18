Zam için kritik aşama: Milyonlarca emeklinin aklında aynı soru
Seçim sonrası ortaya çıkan ekonomik tablo, vatandaşın sırtındaki enflasyon yükünü ağırlaştırırken maaşlarında yeterli iyileştirmeyi göremeyen milyonlarca emekli büyük hayal kırıklığına uğradı.
Türkiye'de kronikleşen sorun haline gelen enflasyonun en büyük olumsuz etkisi emekliler üzerinde görüldü. Özellikle büyükşehirlerde yaşama tutunmaya çalışan emekli vatandaşlar, maaşlarının yetersizliği nedeniyle zor bir geçim savaşı veriyor.
2023 yılı bitmeden emekliler, maaşlarında artış beklerken milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelişmenin, TBMM'nin açılmasıyla kendini belli edeceği tahmin ediliyor.
EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEME NE ZAMAN?
1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) emekli maaşlarına düzenleme için de mesai verilecek.
Milyonlarca emekli; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın maaşlarla ilgili makul bir düzenleme yapması beklentisi içinde.