Zam Haberi Bir Anda Verildi, Böyle Fiyat Görülmedi! 25 Bin 500 Liraya Dayandı

2025 yılıyla birlikte alkollü içkilerdeki zam furyası hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, bir alkol grubuna daha yüzde 20 zam geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Zam Haberi Bir Anda Verildi, Böyle Fiyat Görülmedi! 25 Bin 500 Liraya Dayandı - Resim: 1

Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) artış sonrası, pek çok alkol markasından peş peşe zam haberleri gelmeye başladı. Gözle görülür şekilde yaşanan bu artışlardan biri de Saki grubuna ait alkollü içkilerde yaşandı. Gelen zamla birlikte, Saki grubundaki en ucuz alkol 495 lira olurken, en yükseği ise 25 bin 500 liraya tırmandı.

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Zam Haberi Bir Anda Verildi, Böyle Fiyat Görülmedi! 25 Bin 500 Liraya Dayandı - Resim: 2

YÜZDE 20 ZAM GELDİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Saki grubunun alkollü içkilerine yapılan ortalama yüzde 20'lik zammı duyurdu. Dündar, Saki grubuna gelen zammın sektördeki genel fiyat artışlarıyla paralel olduğunu belirtti.

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Zam Haberi Bir Anda Verildi, Böyle Fiyat Görülmedi! 25 Bin 500 Liraya Dayandı - Resim: 3

24 BİN 500 LİRAYA TIRMANDI

Yapılan zammın ardından, Saki grubunun en ucuz rakısının fiyatı 495 TL'ye yükseldi. Bu fiyat artışı, alkol severler için dikkat çekici bir değişim yaratırken, premium rakıların fiyatları ise çok daha yüksek seviyelere çıktı. Bazı premium rakıların fiyatı, 24 bin 500 TL'ye kadar tırmandı.

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Zam Haberi Bir Anda Verildi, Böyle Fiyat Görülmedi! 25 Bin 500 Liraya Dayandı - Resim: 4

YENİ ZAMLAR YOLDA

Erol Dündar, yeni fiyat listesini paylaştı ve içki fiyatlarındaki artışın sektördeki diğer markaların fiyatlarını da etkileyebileceğini söyledi. Saki grubuna ait alkollü içkilerin yeni fiyatları, alkol pazarında yaşanan zamların en net örneklerinden biri oldu.

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