Zam Haberi Bir Anda Verildi, Böyle Fiyat Görülmedi! 25 Bin 500 Liraya Dayandı

24 BİN 500 LİRAYA TIRMANDI

Yapılan zammın ardından, Saki grubunun en ucuz rakısının fiyatı 495 TL'ye yükseldi. Bu fiyat artışı, alkol severler için dikkat çekici bir değişim yaratırken, premium rakıların fiyatları ise çok daha yüksek seviyelere çıktı. Bazı premium rakıların fiyatı, 24 bin 500 TL'ye kadar tırmandı.