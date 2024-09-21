Zam Geliyor: Yeni Tutarlar Belli Oldu!
Evde bakım yardımı alan vatandaşlar, Eylül ayında da destek ödemelerinde artış olup olmayacağını merak ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eylül ayının ortasında 9.077 TL tutarındaki evde bakım maaşını hak sahibi vatandaşların hesaplarına yatırmıştı. Bu ödemelerin, önümüzdeki aylarda da düzenli olarak ay ortasında yapılmaya devam etmesi bekleniyor.
Evde bakım maaşıyla ilgili gelişmeler, yardımdan faydalanan vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, özellikle maaş artışları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, evde bakım maaşına zam yapılıp yapılmayacağını, zam oranlarının ne zaman belirleneceğini ve yeni yıl itibarıyla ödenecek tutarın ne kadar olacağını öğrenmek istiyor.
YENİ TUTARLAR BELLİ OLDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılı sonuna kadar 9.077 TL tutarındaki evde bakım maaşını hak sahiplerine düzenli olarak ulaştırmayı sürdürecek. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da bu ödemelerin yapılması planlanıyor. 2025 yılında ise, evde bakım yardımı ve diğer sosyal yardımlara artış yapılacak.
2025 yılının Ocak ayında, evde bakım maaşında yapılacak artışlar memur maaş katsayısına göre belirlenecek. Henüz kesin bir oran açıklanmamış olsa da, memur maaşlarına %10 ile %15 arasında bir zam yapılması beklentisi var. Bu durumda, 9.077 TL olan evde bakım maaşı da yaklaşık 10.000 TL seviyesine yükselebilir.
Ocak ayının başında Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur maaş katsayısına göre sosyal yardımlar yeniden hesaplanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, artış oranlarını ve güncellenen destek tutarlarını resmi duyurularla kamuoyuna bildirecek.