Zam Geliyor: Yeni Tutarlar Belli Oldu!

2025 yılının Ocak ayında, evde bakım maaşında yapılacak artışlar memur maaş katsayısına göre belirlenecek. Henüz kesin bir oran açıklanmamış olsa da, memur maaşlarına %10 ile %15 arasında bir zam yapılması beklentisi var. Bu durumda, 9.077 TL olan evde bakım maaşı da yaklaşık 10.000 TL seviyesine yükselebilir.

Ocak ayının başında Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur maaş katsayısına göre sosyal yardımlar yeniden hesaplanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, artış oranlarını ve güncellenen destek tutarlarını resmi duyurularla kamuoyuna bildirecek.