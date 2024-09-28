Zam Geldi: 9.077 TL Oldu

Temmuz ayında yapılan zamla birlikte evde bakım desteği ücretlerini 9 bin 77 TL'ye yükselten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zamlı ilk ödemeleri hesaplara aktardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye genelinde yapılacak toplam ödemeye ilişkin detaylara yer verilirken, söz konusu destek uygulamasından yararlanmak için gereken bilgiler aktarıldı.

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Zam Geldi: 9.077 TL Oldu - Resim: 1

Türkiye'de uygulanan hatalı ekonomi politikaları, milyonlarca vatandaşın enflasyon karşısında sıkıntı yaşamasına neden olurken, her geçen gün daha geniş kitlelere yayılan yolsuzluk, sosyal hizmetlere ayrılan bütçenin de katlanarak artmasına neden oldu.

Temmuz ayında paylaşılan 6 aylık enflasyon verisinin ardından evde bakım desteği ücretlerini 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükselten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zamlı ödemelerin hesaplara aktarıldığını belirtti.

555 BİN KİŞİYE ÖDEME YAPILDI

Bakanlık kaynakları, söz konusu destek ödemelerinden 555 binin üzerinde vatandaşın yararlandığını belirtirken, Türkiye genelinde yapılan ödemenin toplam 4.9 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. Söz konusu uygulama ile, özellikle ileri yaşlı vatandaşların bakım giderlerinin kısmen karşılanması hedefleniyor.

Bakanlık, uygulamadan faydalanmak için gerekli şartları belirtirken, başvuru için yapılması gereken adımları sıraladı.


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