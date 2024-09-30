Zam Geldi 9.077 Lira Oldu: Bakanlık Talimat Verdi

EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım maaşı, ağır engelli bireyler ile yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere sağlanıyor. Özellikle kazalar sonucu ağır engelli duruma düşen veya doğuştan engelli olup bakıma ihtiyaç duyan bireyler bu maaştan yararlanabilir. Bakımı üstlenen kişiye yapılan ödemeler, özellikle gelir seviyesi düşük aileler için önemli bir destek sağlıyor.