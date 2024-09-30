Zam Geldi 9.077 Lira Oldu: Bakanlık Talimat Verdi
Aile Bakanlığı, Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 9.077 TL'ye yükselen evde bakım desteği ödemelerinin ilkini gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda, bu yardımdan faydalanan vatandaşlar için ödeme süreci ve başvuru şartlarına dair detaylı bilgiler paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz 2024’teki 6 aylık enflasyon verisi sonucunda, evde bakım desteği 7.608 TL’den 9.077 TL’ye çıkarıldı. Aile Bakanlığı, bu artış doğrultusunda toplamda 4,1 milyar TL'lik ödeme yapıldığını duyurdu.
555 BİN KİŞİ YARARLANIYOR
Bakanlık açıklamasına göre, 555 binden fazla vatandaş evde bakım maaşından yararlanıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı, ağır engelli bireyler ile yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere sağlanıyor. Özellikle kazalar sonucu ağır engelli duruma düşen veya doğuştan engelli olup bakıma ihtiyaç duyan bireyler bu maaştan yararlanabilir. Bakımı üstlenen kişiye yapılan ödemeler, özellikle gelir seviyesi düşük aileler için önemli bir destek sağlıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?
Sağlık Kurulu Raporu: Ağır engelli olunduğuna dair (%90 ve üzeri) rapor alınması gerekmektedir.
Aile Geliri: Hanede kişi başına düşen gelir, asgari ücretin 2/3'ünden az olmalıdır.
Sosyal Güvencesiz Olma: Bakıma muhtaç kişinin veya ona bakan kişinin sosyal güvencesi olmamalıdır.
Gelir Beyanı: Başvuru sahibinin ve bakıma muhtaç kişinin gelir durumu belgelenmelidir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşına başvurmak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine veya sosyal hizmet merkezlerine aşağıdaki belgelerle başvuru yapabilir:
T.C. Kimlik Belgesi
Engelli Raporu
Gelir Beyanı
Vasi Raporu (varsa)
Aile Nüfus Kaydı