Zam Geldi: 20 Bin TL Oldu

Türk lirasında yaşanan değer kaybına rağmen yeni banknot basmayı reddeden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sisteminde yeni değişikliklere gidilmesine neden oldu.



Yüksek enflasyon nedeniyle tedavüldeki 200 liralık banknotların yetersiz kalışı banka ve müşteriler arasında problemlere neden olurken, geçtiğimiz aylarda QR kod ile para çekme limitlerini yükselterek müşterilerine alternatif sunan bankalar, yeni bir uygulamaya başlamak zorunda kaldı.



ZAM GELDİ, TEK BANKNOT DÖNEMİNE GEÇİLDİ



Özel bankaların bazıları, bu hafta itibarıyla günlük para çekme limitlerini 20 bin liraya kadar yükseltme kararı alırken, ATM'lerin büyük bölümünde tek banknot sistemine geçildi. Bankalar, TL'nin değer kaybı nedeniyle müşterilerine 20 bin liranın altındaki işlemler için vezne kullanımına kısıtlama getirirken, ATM'lerdeki para çekme limitinin ise bu sınırın altında kalıyor olması büyük bir mağduriyete neden olmaktaydı.



Değişikliklere kısa süre içerisinde kamu bankalarının da dahil olması beklenirken, ATM'lerde kullanılmaya başlanan tek banknot sistemine ilişkin detayları paylaşan Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sistem hakkında detayları paylaştı.